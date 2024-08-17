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ФСБ завела дело на журналистов Италии за нарушение границы

Екатерина Венкина
17 августа 2024 г.

Дело возбуждено в отношении оператора Rai Симоне Траини и корреспондентки Стефании Баттистини. Rai сделал репортаж из Суджи в Курской области, Баттистини въехала в город с украинскими военными.

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Украинские военные в Судже
Украинские военные в Судже (фото из архива)Фото: Youtube

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовное дело в отношении иностранных журналистов - оператора итальянской гостелерадиокомпании Rai Симоне Траини и корреспондентки Стефании Баттистини. Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в ФСБ.

Дело заведено по ч. 3 ст. 322 УК РФ - "о пересечении госграницы РФ без действительных документов на право въезда", совершенном "группой лиц". 

По версии российского ведомства, репортеры незаконно пересекли границу и осуществили видеосъемку в Судже Курской области.

Кроме того, проводится правовая проверка в отношении иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, "по результатам которой будет принято процессуальное решение", заявили в ФСБ.

Максимальное наказание по данной статье - пять лет тюрьмы.

МИД РФ выразил протест послу Италии

Как сообщили 16 августа в МИД РФ, министерство выразило "решительный протест" послу Италии в России Чечилии Пиччони в связи с "незаконным проникновением на территорию РФ" съемочной группы итальянской гостелерадиокомпании Rai.

Баттистини вместе с украинскими военными на машине пересекла границу РФ с территории Украины, съемки велись в Судже.

Репортаж с захваченного погранперехода в Судже выпустил и американский телеканал CNN. "Российская граница выглядит полностью беззащитной", - сказал его корреспондент Уолш, стоя на погранпереходе.

Журналисты вернулись в Италию

Как передало итальянское агентство ANSA, Траини и Баттистини в интересах безопасности временно вернулись в Италию.

Вооруженные силы Украины проводят масштабную военную операцию в Курской области с 6 августа. По данным главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, по состоянию на 15 августа украинские военные взяли под контроль 82 населенных пункта на площади в 1150 квадратных километров, продвинувшись на 35 км вглубь российской территории. Как отметил Сырский, военные ВСУ продолжают наступательные действия. На момент публикации материала заявления сторон не представляется возможности оперативно проверить.

 

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