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CNN: Автор репортажа из Суджи не нарушал международное право

Алексей Волошинов
23 августа 2024 г.

В заявлении американского телеканала CNN говорится, что журналист Ник Пейтон Уолш приехал в Курскую область по приглашению Киева, что соответствует нормам международного права.

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Сгоревший автомобиль под Суджей Курской области (фото из архива)
Сгоревший автомобиль под Суджей Курской области (фото из архива)Фото: Anatoliy Zhdanov/Kommersant/Sipa USA/picture alliance

Корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш, против которого ранее возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ, не нарушал закон своим визитом в Курскую область. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского телеканала в пятницу, 23 августа.

В CNN пояснили, что Уолш прибыл в занятую Вооруженными силами Украины (ВСУ) Суджу Курской области РФ по приглашению украинских властей "наряду с другими международными журналистами", где "в сопровождении украинских военных осмотрел территорию, которую они недавно оккупировали". "Это защищенная деятельность в соответствии с правами, предоставленными журналистам Женевской конвенцией и международным правом", - уточняется в сообщении, опубликованном на сайте канала.

Дело против Ника Пейтона Уолша

Репортаж Ника Уолша из Курской области вышел в эфире CNN 16 августа. В нем корреспондент рассказал о наступательных действиях ВСУ на территории России, а также показал разрушенный погранпереход Суджа и сам занятый украинскими военными город.

В четверг, 22 августа, агентство "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ сообщило, что в отношении американского журналиста возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Помимо него, в якобы нелегальном переходе границы обвинили украинских корреспондентов Олесю Боровик и Диану Буцко. Ранее ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые также посещали занятую ВСУ часть Курской области РФ.

 

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