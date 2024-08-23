На фоне боев в Судже немцев призвали и дальше экономить газ

Наступательная операция ВСУ в Курской области может привести к росту напряженности на рынке газа, полагает глава Федерального агентства по сетям ФРГ.

Несмотря на то, что газовые хранилища в Германии заполнены, гражданам следует и впредь внимательно относиться к расходу голубого топлива. С таким предупреждением выступил глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер (Klaus Müller) в интервью газете Augsburger Allgemeine , обнародованном в пятницу, 23 августа.

По его оценке, наступательная операция ВСУ в Курской области может привести к росту напряженности на рынке. "Бои не ведутся за газовую инфраструктуру. Однако территория вокруг районов, где находится эта инфраструктура, является с обеих сторон зоной боевых действий", - пояснил Мюллер, подразумевая, в первую очередь, газоизмерительную станцию (ГИС) "Газпрома" в Судже.

Вторжение ВСУ в Курскую область РФ

Утром 6 августа подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) вторглись в Суджанский район Курской области. С тех пор в регионе продолжаются бои. Сейчас в Курской области действует режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. 21 августа онлайн-издание Forbes написало , что "в начале августа "Газпром" фактически потерял контроль над газоизмерительной станцией "Суджа".

ГИС "Газпрома" в Судже является важным распределительным пунктом при поставках российского газа в Европу. Так, через нее идет сибирский газ, предназначенный для таких государств ЕС, как Словакия, Венгрия и Австрия.

Что касается австрийских газохранилищ Haidach и 7Fields на границе с Германией, то в феврале 2023 года правительства обеих стран заключили соглашение , по которому газ из этих хранилищ используется совместно Австрией и ФРГ.

Поставки газа через Украину

Клаус Мюллер указал, что Киев не намерен продлевать соглашение с "Газпромом" на транзит газа после 31 декабря 2024 года. "Это значит, мы знаем, что наши соседи в этом отношении должны сохранять бдительность. Так что и федеральному правительству Германии следовало бы сохранять бдительность из солидарности", - добавил глава Федерального агентства по сетям.

По данным агентства ТАСС , транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. "Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы", - напоминает агентство.

Чтобы гарантировать безопасность снабжения газом Германии, хранилища в стране к 1 октября должны быть заполнены на 85%. Этот уровень был достигнут уже в июле. На сегодняшний день, по данным федерального правительства ФРГ, газовые хранилища в стране заполнены на 93,4 процента.

Газ поступает в Германию через СПГ-терминалы, а также экспортируется из Норвегии, Бельгии и Нидерландов. С точки зрения обеспеченности газом Федеральное агентство по сетям "не испытывает чрезмерной озабоченности", однако "повторяющийся призыв осторожно расходовать газ остается в силе", отметил Клаус Мюллер.