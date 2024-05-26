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Фон дер Ляйен призвала подготовить ЕС к возможной войне

Ольга Лебедева
26 мая 2024 г.

Для сохранения мира в Европе необходимо инвестировать в оборону, заявила глава Еврокомиссии. По ее мнению, для этого следует задействовать бюджетные средства ЕС.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенФото: Dimitar Dilkoff/AFP

На фоне продолжающегося вторжения РФ в Украину и повторяющихся угроз российского президента Владимира Путина Европейский Союз должен подготовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Тот, кто говорит и действует, как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать", - заявила она в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk в воскресенье, 26 мая.

Поддерживать Украину и укреплять собственную обороноспособность

Фон дер Ляйен, ранее возглавлявшая Минобороны ФРГ, подчеркнула важность последовательной поддержки Украины и одновременного укрепления собственной обороноспособности. "Если мы должны сохранять мир на нашем континенте, то нам необходимо инвестировать в оборону", - отметила она.

При этом глава Еврокомиссии, которая намерена баллотироваться на второй срок в качестве кандидата Европейской народной партии (ЕНП), указала на "гибридные атаки" России, в том числе на недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов в качестве инструмента противостояния с ЕС и попытки расколоть европейцев с помощью соцсетей.

Важно создавать рабочие места в Европе

Говоря о необходимости укреплять обороноспособность Евросоюза, фон дер Ляйен также отметила положительные эффекты этого процесса для европейской экономики. В качестве примера она назвала предложение Польши и Греции по созданию совместной системы ПВО. "Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе", - пояснила она.

По мнению главы Еврокомиссии, финансирование мер по укреплению обороноспособности должно осуществляться с использованием бюджетных средств, поступающих за счет взносов стран - членов ЕС.

Соглашения о создании Европейского Союза предусматривают совместную оборонную политику, но не предполагают финансирования оперативных расходов на военные и оборонные цели из бюджета ЕС.

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