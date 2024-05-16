ЕС профинансирует 54 проекта в сфере обороны на 1 млрд евро

Отобранные Еврокомиссией проекты касаются разработок в сфере химической, биологической и ядерной защиты. Запланированы проекты в области киберзащиты и разработка нового танка.

Еврокомиссия (ЕК) отобрала для реализации 54 совместных европейских проекта исследований и разработок в сфере обороны на сумму в 1 млрд 31 млн евро. Отбор произведен по результатам конкурса заявок на 2023 год в рамках Европейского оборонного фонда, сообщил регулятор в четверг, 16 мая.

"Отобранные проекты призваны поддерживать технологическое совершенство в широком спектре оборонных возможностей в критически важных областях, включая киберзащиту, наземные, воздушные и морские боевые действия, защиту космических объектов, химическую, биологическую, радиологическую и ядерную защиту", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, обнародованном в Брюсселе.

Реализация военных приоритетов ЕС

Как следует из документа, новые разработки будут способствовать реализации приоритетов ЕС в области военного потенциала, таких как улучшение ситуационной осведомленности для обеспечения доступа в космос и технологии для будущего основного боевого танка. Речь также идет о стратегических воздушных перевозках негабаритных грузов, технологиях противодействия беспилотным воздушным системам, улучшении компонентов подвески тяжелой бронетехники и других проектах.

В реализации отобранных проектов будет участвовать 581 юридическое лицо из 26 стран-членов ЕС и Норвегии.

Европейский оборонный фонд был утвержден Европарламентом в 2021 году. Фонду выделено около 7,95 млрд евро на период до 2027 года. Из них 2,65 млрд предполагается выделить на исследовательские проекты, а 5,3 млрд евро - на конкретные разработки.