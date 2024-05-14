  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Германия и Швеция намерены укрепить военное сотрудничество

Роман Сулима
14 мая 2024 г.

Страны нацелены на взаимодействие в области обороны и технологий, следует из итогов встречи канцлера ФРГ и шведского премьера. Берлин и Стокгольм уже обновили соглашение о стратегическом партнерстве.

https://p.dw.com/p/4fqMI
Встреча канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Стокгольме
Олаф Шольц и Ульф Кристерссон в СтокгольмеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Германия и Швеция намерены расширить сотрудничество и в будущем более тесно взаимодействовать в области обороны и технологий. "Мы должны и хотим продвигать энергетический переход в Европе", - подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Стокгольме во вторник, 14 мая. Ранее обе страны обновили соглашение о стратегическом партнерстве.

Федеральный канцлер, прибывший в Швецию накануне с двухдневным визитом, выделил важную роль мобильности в энергетическом переходе, отметив шведского производителя Northvolt, который инвестирует в завод по производству аккумуляторов в земле Шлезвиг-Гольштейн. Шольц также подчеркнул потенциал региона Балтийского моря в области технологий по производству экологически чистого водорода.

В свою очередь Кристерссон отметил возможности расширения двустороннего партнерства для сотрудничества в сфере подводных технологий и киберзащиты, а также улучшения позиций Европы в космосе. "Мы должны укреплять нашу конкурентоспособность, чтобы соперничать с США и азиатскими странами", - сказал глава шведского правительства.

Bloomberg: Швеция укрепляет критическую инфраструктуру

В связи с опасениями, что Россия в ближайшее десятилетие может напасть на НАТО, Швеция, вступившая в альянс в 2024 году, начала активно укреплять оборону и электроэнергетическую систему, сообщило агентство Bloomberg 24 апреля. Как указала в интервью агентству эксперт из Шведского университета обороны Вера ван Зуст, электросеть в Швеции является более уязвимой для диверсий, чем в других европейских странах. Это связано с тем, что крупнейшие города расположены на юге Швеции, а гидро- и ветряные электростанции - на севере.

Чтобы не допустить масштабных отключений электричества в случае российской атаки на энергетическую инфраструктуру, Швеция начала готовить резервные мощности, отмечает Bloomberg. Так, национальный энергооператор Svenska Kraftnat отменил продажу электростанции в Мальмё.

Кроме того, Svenska Kraftnat готовит планы по резервному энергообеспечению Стокгольма, Гётеборга и других важных регионов, учитывая опыт Украины, энергосистема которой оказалась в критическом состоянии в результате российских атак. Ранее премьер-министр Швеции заявил: "Мы многому учимся на том, что происходит в Украине, по очень печальным причинам".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

"Торнадо" 51-й эскадрильи тактических ВВС "Иммельман"

Air Defender 2023 - учения НАТО в небе над Германией

Air Defender 2023 - учения НАТО в небе над Германией

250 самолетов из 25 стран, около 10 тысяч военнослужащих, более 2000 боевых вылетов - НАТО проводит в воздушном пространстве Германии крупнейшие авиаучения в истории альянса.
Политика15 июня 2023 г.10 фото
external

100 миллиардов евро на военные расходы - как Германия потратит гигантскую сумму

100 миллиардов евро на военные расходы - как Германия потратит гигантскую сумму

Германия модернизирует бундесвер. В частности, благодаря 100-миллиардному фонду для армии будет закуплено несколько десятков транспортных военных вертолетов Chinook. Помимо этого Германия купит у Израиля новую систему ПВО Arrow стоимостью 4 млрд евро.
Политика30 апреля 2024 г.02:17 мин.
2024 - цифра, изображенная с помощью зажженных бенгальских огней

2024-й: каких перемен ждать в мировой политике и экономике

2024-й: каких перемен ждать в мировой политике и экономике

Новая миграционная политика ЕС и возможное избрание Трампа президентом США, расширение БРИКС и война в Украине: о том, что принесет и может принести 2024 год, а также некоторые итоги 2023-го - в досье DW.
Политика31 декабря 2023 г.
Показать еще