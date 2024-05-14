Германия и Швеция намерены укрепить военное сотрудничество

Страны нацелены на взаимодействие в области обороны и технологий, следует из итогов встречи канцлера ФРГ и шведского премьера. Берлин и Стокгольм уже обновили соглашение о стратегическом партнерстве.

Германия и Швеция намерены расширить сотрудничество и в будущем более тесно взаимодействовать в области обороны и технологий. "Мы должны и хотим продвигать энергетический переход в Европе", - подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Стокгольме во вторник, 14 мая. Ранее обе страны обновили соглашение о стратегическом партнерстве.

Федеральный канцлер, прибывший в Швецию накануне с двухдневным визитом, выделил важную роль мобильности в энергетическом переходе, отметив шведского производителя Northvolt, который инвестирует в завод по производству аккумуляторов в земле Шлезвиг-Гольштейн. Шольц также подчеркнул потенциал региона Балтийского моря в области технологий по производству экологически чистого водорода.

В свою очередь Кристерссон отметил возможности расширения двустороннего партнерства для сотрудничества в сфере подводных технологий и киберзащиты, а также улучшения позиций Европы в космосе. "Мы должны укреплять нашу конкурентоспособность, чтобы соперничать с США и азиатскими странами", - сказал глава шведского правительства.

Bloomberg: Швеция укрепляет критическую инфраструктуру

В связи с опасениями, что Россия в ближайшее десятилетие может напасть на НАТО, Швеция, вступившая в альянс в 2024 году, начала активно укреплять оборону и электроэнергетическую систему, сообщило агентство Bloomberg 24 апреля. Как указала в интервью агентству эксперт из Шведского университета обороны Вера ван Зуст, электросеть в Швеции является более уязвимой для диверсий, чем в других европейских странах. Это связано с тем, что крупнейшие города расположены на юге Швеции, а гидро- и ветряные электростанции - на севере.

Чтобы не допустить масштабных отключений электричества в случае российской атаки на энергетическую инфраструктуру, Швеция начала готовить резервные мощности, отмечает Bloomberg. Так, национальный энергооператор Svenska Kraftnat отменил продажу электростанции в Мальмё.

Кроме того, Svenska Kraftnat готовит планы по резервному энергообеспечению Стокгольма, Гётеборга и других важных регионов, учитывая опыт Украины, энергосистема которой оказалась в критическом состоянии в результате российских атак. Ранее премьер-министр Швеции заявил: "Мы многому учимся на том, что происходит в Украине, по очень печальным причинам".