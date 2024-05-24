ЕС осудил "неприемлемые действия" РФ на границе с Эстонией

Евросоюз ожидает, что Москва даст объяснения по поводу демонтажа пограничных буев на реке Нарва и немедленно вернет их на место, заявил Жозеп Боррель.

Европейский Союз ожидает от России объяснений относительно снятия буев на границе с Эстонией на реке Нарва и требует немедленно вернуть их на место. Об этом в пятницу, 24 мая, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель , назвав действия Москвы неприемлемыми.

"Этот пограничный инцидент является частью более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря, - заявил Боррель. - Такие действия неприемлемы. Европейский Союз ожидает от России объяснений по поводу демонтажа буев и их немедленного возвращения".

Ранее Департамент полиции и погранохраны Эстонии сообщил, что российские пограничники в ночь на 23 мая сняли 24 из 50 световых буев, установленных на реке Нарва для обозначения судоходного пути.

По словам начальника пограничного управления Восточной префектуры Эрика Пургеля, каждую весну Эстония и Россия устанавливают на Нарве буи для предотвращения навигационных ошибок. "Если до начала войны в Украине установка буев происходила во многом по обоюдному согласию, то с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно размещения буев", - сказал Пургель, добавив, что в этом году российская сторона заявила о несогласии с расположением примерно половины из запланированных 250 буев.

Представителя посольства РФ вызвали в МИД Эстонии

МИД Эстонии считает это "провокационным пограничным инцидентом", который "хорошо вписывается в более широкую картину провокационного поведения России, в том числе на ее границах с соседними странами, в последнее время с Литвой и Финляндией".

"Эстония спокойно и взвешенно относится к произошедшему, давая понять РФ через своих пограничных представителей и дипломатические каналы, что такие действия неприемлемы. Эстония требует объяснений по поводу удаления пограничных буев, а также требует их немедленного возвращения", - говорится в заявлении ведомства.

Из-за инцидента временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин в пятницу был вызван в эстонский МИД, сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Российские власти пока не комментировали обвинения эстонской стороны.

Глава МИД ФРГ: Россия играет с огнем на границах ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) резко раскритиковала действия России на границах с Эстонией, Финляндией и Литвой.

"Россия играет с огнем на границах Европейского Союза, - написал Бербок в соцсети X. - Мы стоим плечом к плечу с нашими друзьями в Эстонии, Финляндии и Литве и не приемлем это агрессивное поведение".