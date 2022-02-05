В России зафиксирован резкий рост заражений COVID-19

В России суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом составил 177 282 заражения. Это на 9 000 больше, чем днем ранее. За сутки госпитализированы 18 032 человека – на 1,3 процента выше показателя предыдущего дня. Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 60 507 против 58 449 днем ранее. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 10 509 688 случаев выздоровления. Таковы данные федерального оперативного штаба, обнародованные в субботу, 5 февраля.

По числу заболеваний по-прежнему лидирует Москва

Больше всего заражений выявлено в Москве – 23 784, что заметно ниже зафиксированного 27 января максимума в 26 586. В Санкт-Петербурге зарегистрирован новый максимум заражений 19 234. Днем ранее там было выявлено 13 619 инфицированных. Между темв Московской области число больных понизилось до 10 188 против 11 475 днем ранее.

Выздоровели за сутки 60 507 человек, или на 3,5 процента больше в сравнении с 4 февраля. В общей сложности с начала пандемии в России зафиксировано 12 630 047 случаев заболеваемости COVID-19, 334 753 умерших и 10 509 688 вылечившихся.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 155 заболевших. 12 января сообщалось о 17 946 заболевших. После этого ежедневно число новых случаев инфицирования за сутки продолжало увеличиваться. Сильный прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших возросло более чем на 10 000 за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.

Быстрое распространение омикрона

Как предостерегали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением варианта "омикрон". Согласно данным оперативного штаба, распространение омикрона фиксируется в 84 регионах страны. Накануне сообщалось, что новый вариант коронавируса обнаружен в 83 регионах РФ.

Число умерших от коронавируса за сутки с 16 января остается примерно на одном уровне. Оно составило 714 человек.

Тестирование

По информации Роспотребнадзора на субботу, в России проведено более 261 млн тестов на COVID-19, из них 1,2 млн - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 4 519 493 человека.

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