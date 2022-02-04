 В Германии призывают к разработке плана выхода из пандемии | Новости из Германии о Германии | DW | 04.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии призывают к разработке плана выхода из пандемии

Эксперт социал-демократов допустил отмену коронавирусных ограничений в ФРГ уже в марте. Врачи критикуют возможные ослабления в свете распространения "омикрона". А в реанимациях все меньше больных ковидом.

Символ вириона коронавируса SARS-CoV-2 в окне ресторана во Франкфурте-на-Майне

В Германии все чаще звучат призывы к властям разработать план мероприятий по снятию мер, введенных для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. "Сейчас нам необходим план "Свобода" - план пошагового ослабления, разработанный на основе параметров", - приводит издание Die Welt слова главы Федерального объединения касс обязательного медицинского страхования (KBV) Андреаса Гассена (Andreas Gassen) в пятницу, 4 февраля. Германии нужно научиться жить с возбудителем COVID-19, убежден он. "Некоторые думают, что пандемия пройдет, когда от ковида перестанут умирать. Это заблуждение", - подчеркнул глава KBV. Ковид надолго останется среди циркулирующих на планете болезней, добавил Гассен.

Многочисленные ограничения могут быть полностью сняты уже в марте, не исключает эксперт по вопросам правовой политики из парламентской фракции одной из правящих в Германии партий социал-демократ Йоханнес Фехнер (Johannes Fechner). "В ближайшие недели мы посмотрим, необходимо ли продлевать защитные меры после 19 марта", - приводит Die Welt слова Фехнера.

В конце 2021 года в Германии вступили в силу поправки к закону об эпидемиологической защите (Infektionsschutzgesetz, IfSG), наделившие власти федеральных земель правом самостоятельно принимать более строгие меры борьбы с пандемией, если их утвердят местные законодательные органы. Пока они действуют до 19 марта, однако в случае необходимости могут быть продлены на период до 3 месяцев.

"Зеленые": волна "омикрона" еще не на пике

В то же время глава фракции "зеленых" в бундестаге Бритта Хассельман (Britta Haßelmann) призвала к осторожности. "Сейчас мы не можем отказаться от определенных мер, в том числе обязанности носить маски и сократить число социальных контактов", - заявила она. Волна омикрон-варианта вируса еще не достигла своего пика, указала Хассельман.

Реаниматологи считают ослабления поспешными

Между тем немецкие реаниматологи предупредили об угрозе всплеска числа заражений в случае поспешных ослаблений. Так, глава Немецкого междисциплинарного объединения интенсивной и неотложной медицины Гернот Маркс (Gernot Marx) сравнил намерения некоторых федеральных земель снять ряд защитных мер с "фатальной поездкой на "американских горках".

Между тем вирус в 84-миллионной Германии выявлен у 10 671 602 человек (суточный прирост 248 838). От последствий ковида за истекшие 24 часа скончались еще 170 человек, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 118 504. Почти 8 млн жителей ФРГ выздоровели и выписаны.

В реанимациях ФРГ все меньше пациентов с ковидом

Средний показатель госпитализации пациентов с ковидом в Германии из расчета за последние семь дней увеличился с 4,77 до 5 на 100 тысяч населения. В то же время количество пациентов в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться. По состоянию на 3 февраля в реанимациях находились 2226 больных этой инфекцией, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Это на 50 человек меньше, чем днем ранее. Еще в начале декабря 2021 года их число приближалось к 5 тысячам.

К 3 февраля в Германии сделано 165,8 млн прививок от COVID-19. 74,2 процента жителей страны привиты полностью, а 53,6 процента населения уже получили бустерную дозу вакцины.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Новый вариант коронавируса: взгляд под микроскопом

    Во Франции обнаружен ранее неизвестный вариант коронавируса. Его выявили у путешественника, прилетевшего из Камеруна. Как выглядит этот вариант, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Осторожно, Европа закрывается: в 2022-й год - с ограничениями

    Франция и Италия ограничивают въезд, Испания вводит ношение масок на улице, Германия - частичный локдаун. Коронавирус не дает вздохнуть свободно и в канун Нового года, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Омикрон": как вирус охватывает мир

    Омикрон-вариант коронавируса стремительно распространяется по планете. Уже есть первая жертва - в Великобритании. За новостями с беспокойством следит и карикатурист Сергей Елкин.

  • Чиновник и люди недовольны термином QR-код

    Юмор сражается с коронавирусом

    QR-коды по всей России: нет слова - нет проблем?

    Многие россияне выступают против введения в общественных местах системы QR-кодов. Некоторые чиновники решили: проблема - в названии. Сергей Елкин - об искаженной логике властей.

  • Штаммы коронавируса стоят в очереди за получением своего названия

    Юмор сражается с коронавирусом

    Омикрон-вариант коронавируса: конца мутациям не видно?

    Врачи предупреждают об опасности распространения по всему миру нового омикрон-варианта коронавируса. А Сергей Елкин уже задумался о том, что придет на смену "дельте" и "омикрону".

  • Бык с тремя шприцами в спине показывает тореадору QR-код

    Юмор сражается с коронавирусом

    Прививка от коронавируса, или Неожиданный побочный эффект

    Многие устали от ковидных ограничений. Но сертификат о прививке от коронавируса гарантирует свободу, а вакцина - иногда и жизнь, подмечает карикатурист Сергей Елкин.

  • Обороняющие крепость кричат с крепостных стен атакующим6 чтобы те предъявили QR-код

    Юмор сражается с коронавирусом

    Борьба с пандемией коронавируса: без QR-кода теперь никуда?

    Все больше сфер жизни попадает под ограничения для тех, у кого нет QR-кода, подтверждающего, что его обладатель привит, протестирован или переболел коронавирусом. Сергей Елкин о том, как уберечь общество от ковида.

  • Фея держит в руках тыкву и говорит, что в эту тыкву превратился ее QR-код

    Юмор сражается с коронавирусом

    Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так

    Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.

  • Прививочник и антипрививочник обнимаются в День народного единства

    Юмор сражается с коронавирусом

    С Днем народного единства! А как же прививка?

    В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.

  • Два человечка, у которых вместо голов QR-коды, приветствуют друг друга

    Юмор сражается с коронавирусом

    Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19

    Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

  • Кролик и Пятачок заталкивают Винни-Пуха обратно в нору и говорят, чтобы он сидел там до окончания локдауна

    Юмор сражается с коронавирусом

    Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима!

    Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг

    В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Олимпийские игры в Токио: как на них отразится коронавирус

    В Токио на фоне пандемии начинаются соревнования в рамках летних Олимпийских игр. Сергей Елкин предлагает изменить символику Олимпиады, чтобы она соответствовала современным реалиям.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай?

    В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году?

    2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

  • три существа зеленого цвета в форме ковида спорят о том, чья очередь

    Юмор сражается с коронавирусом

    Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус

    Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

  • Три человека, изображающие разные стратегии поведения в отношении коронавируса - серьезное отношение и игнорирование опасности.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как вести себя при коронавирусе: три стратегии

    Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:34

Из-за пандемии в Германии возрос интерес к чтению (31.01.2022)

Контекст

На марше подвид "омикрона" ВА.2. Новая угроза?

В Дании, Великобритании, Индии, Швеции и многих других странах быстро распространяется новый, по-видимому, еще более заразный подвариант "омикрона". DW - о том, что о нем уже известно.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Индия: как ограничительные меры по борьбе с ковидом и дистанционное обучение влияют на школьников  

Дания отменила все антиковидные ограничения: как такое возможно? (02.02.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Запрет DW в России вызвал бурю возмущения в Германии  

Турецкий шпагат: о чем говорили в Киеве Эрдоган и Зеленский  

У самого русского дворца Германии сменился владелец (фото)  