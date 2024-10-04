Фигурантам дела о подрыве А-50 в Мачулищах дали до 25 лет

Большинство обвиняемых в подрыве российского самолета-разведчика на белорусском аэродроме были приговорены заочно. Главный фигурант дела Николай Швец был обменян Украиной в июне на митрополита Ионафана.

Минский городской суд приговорил 12 человек, обвиняемых по делу о подрыве российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском, к лишению свободы на сроки от 2 лет и 3 месяцев до 25 лет. Об этом сообщила в пятницу, 4 октября, Генпрокуратура Беларуси. По данным правозащитного центра "Вясна", приговор семи обвиняемым был вынесен заочно.

Против 10 человек были выдвинуты обвинения в терроризме, умышленном приведении средства воздушного транспорта в негодность, государственной измене, агентурной деятельности и других преступлениях. Еще двух фигурантов обвинили в финансировании терроризма и участии в экстремистском формировании. В общей сложности фигурантам инкриминировали 11 статей уголовного кодекса.

Главным обвиняемым на процессе, проходившем с 19 августа в закрытом режиме, был гражданин Украины Николай Швец. Его заочно приговорили к 25 годам колонии: в июне Швец вернулся из заключения на родину, так как его обменяли на митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (в миру - Анатолия Елецких), осужденного в Украине на пять лет.

Других, согласно официальному сообщению, "соучастников" дела о взрыве на аэродроме в Мачулищах осудили на сроки от 15 до 25 лет лишения свободы, а "другим обвиняемым по делу" назначили от 2 лет и 3 месяцев до 15 лет. Конкретные приговоры каждому из фигурантов, кроме Швеца, не обнародованы.

Российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 был взорван на военном аэродроме в Мачулищах под Минском 26 февраля 2023 года в результате атаки беспилотников . Объединение бывших белорусских силовиков BYPOL тогда заявило, что операцию совершили белорусские партизаны, которые успели покинуть страну. Однако вскоре в Беларуси были задержаны более 30 человек.