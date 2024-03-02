Лондон: РФ могла приостановить полет "летающих радаров" A-50

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не будут летать около линии фронта, пока Москва изучает возможность снизить ущерб от украинской ПВО, пишет британское Минобороны.

Россия, вероятно, приостановила полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, связанные с войной в Украине. Об этом министерство обороны Великобритании пишет в субботу, 2 марта, в ежедневной сводке о ситуации в Украине.

Российские самолеты-разведчики не поднимутся в воздух, пока продолжается внутреннее расследование о неудавшейся защите этих "ценных инструментов" и возможности уменьшить угрозу украинских систем противовоздушной обороны, добавило британское ведомство. Потеря ежедневного радиолокационного дозора существенно ухудшила ситуационную осведомленность для экипажей боевых самолетов, указывает Лондон.

Россия не может позволить себе такой разрыв в возможностях в воздушном пространстве над восточной и южной Украиной, отмечает Минобороны Соединенного Королевства. Судя по всему, Москве придется рассмотреть способы преодолеть этот разрыв, в том числе перепрофилирование самолетов или принятие возросших рисков, чтобы обеспечить наземные войска эффективной поддержкой с воздуха, в которой они нуждаются, но, вероятно, не получают, подчеркивает британское ведомство. РФ может попытаться вернуть в строй законсервированные планеры А-50, допускает Лондон.

Киев дважды сообщал об уничтожении А-50 за время войны

Россия применяет самолеты-разведчики А-50 в ходе военного вторжения в Украину. В феврале 2023 года один из них был серьезно поврежден в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на военный аэродром в Мачулищах. Ответственность за атаку взяло на себя объединение бывших белорусских силовиков BYPOL. В середине января Вооруженные силы Украины сообщили об уничтожении одного А-50 над Азовским морем, а в конце февраля - еще одного над Краснодарским краем.

Минобороны РФ информацию о крушениях не комментировало. В то же время некоторые российские провоенные блогеры подтвердили февральское крушение А-50, заявив, что самолет был сбит "дружественным огнем".

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