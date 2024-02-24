ГУР: При крушении российского А-50 погибли 10 военных

Источники в ГУР заявили, что российский самолет-разведчик был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса С-200. По их данным, погиб весь экипаж из 10 человек

При крушении российского самолета-разведчика А-50, сбитого 23 февраля, погибли все 10 военных, находившихся на борту, сообщила в субботу, 24 февраля "Украинская правда" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. Независимых подтверждений этой информации нет. По словам собеседника издания, среди погибших - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант. "Украинская правда" опубликовала список военных, которые, как утверждается, находились на борту. На земле из-за крушения самолета никто не пострадал и не погиб, добавил источник издания.

Еще один источник в ГУР заявил в интервью Русской службе медиакомпании ВВС, что российский самолет А-50 был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса С-200.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сбитие самолета результатом "сотрудничества с партнерами". Без этого партнерства Украина была бы не в состоянии защитить себя по определенным направлениям, заявил президент, не называя конкретные детали сотрудничества.

Минобороны РФ сообщения о крушении самолета не комментировало. Ряд российских провоенных блогеров подтвердили крушение самолета, заявив, что он был сбит "дружественным огнем".

В военно-транспортной авиации РФ, как отмечает "Украинская правда", семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. В январе ВСУ заявили, что сбили над акваторией Азовского моря другой самолет А-50 и повредили воздушный командный пункт Ил-22М11.

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