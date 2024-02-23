В Украине заявили об уничтожении российского самолета А-50

Над Азовским морем сбит российский самолет-разведчик А-50, заявили в Воздушных силах Украины. В Краснодарском крае сообщили о падении "летательного аппарата".

Украинские военные сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 с позывным "Баян" над Азовским морем. Об этом командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук написал в Telegram в пятницу, 23 февраля.

"Спасибо Главному управлению разведки и всем, кто обеспечил результат", - отметил он и разместил в посте видео предполагемого момента уничтожения самолета. Одновременно о падении российского А-50 в Краснодарском крае сообщили прокремлевские военные блогеры. "А-50. Снова. Опять. Заново. Ресурс этих самолетов почти невозобновляемый. Экипаж - это отдельный разговор. Высочайшие специалисты", - говорится в Telegram-канале "Два майора".

Уже второй сбитый А-50 с начала года

В России ряд блогеров выдвинули версию о "дружественном огне" российской ПВО. Эту версию опровергает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он заявил, что самолет был сбит по наводке "мариупольского сопротивления". По словам Андрющенко, этот А-50 координировал обстрелы Украины , в том числе, массированную атаку 7 февраля.

Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что возле хутора Трудовая Армения упал "летательный аппарат".

А-50 - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, способен вести разведку и применяться для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом. У РФ таких было их девять. В январе сообщалось, что ВСУ сбили один над акваторией Азовского моря, еще один самолет А-50 был поврежден "партизанами" в Беларуси в феврале 2023 года.

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