Российская армия обстреляла несколько областей Украины

Российская армия нанесла массированный удар по территории Украины дронами-камикадзе и ракетами ночью и утром в среду, 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Местные власти докладывают о погибших и пострадавших в Киеве, Николаеве, а также Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях.

В столице Украины, по данным мэра Виталия Кличко, пострадали 13 человек. Президент страны Владимир Зеленский сообщил также о двух погибших и отметил, что люди могут оставаться под завалами. В Николаеве сильно повреждены жилые дома, газовые и водопроводные сети. Один человек погиб. В Харьковской области, по сообщениям местных властей, обстрелам подверглись 22 населенных пункта. Есть двое пострадавших. В Днепропетровской области повреждена коммунальная инфраструктура, однако жертв удалось избежать. В городе Дрогобыч Львовской области под обстрел попал промышленный объект, обошлось без пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую атаку "террором" и пообещал отметить на нее: "Террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий", - написал он в своем Telegram-канале. Он также выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате обстрела.

Россия активизировала атаки на Украину

Российская армия существенно нарастила интенсивность атак по территории Украины дронами и беспилотниками. Так, о налете 35 беспилотников сообщалось в ночь на 30 января. 24 дрона Shahed атаковали Кривой Рог 2 февраля. На следующей день город подвергся повторной атаке БпЛА и авиационных ракет.

В воскресенье, 4 февраля, компания "Укрэнерго" сообщила, что атака российской армии против энергетической инфраструктуры Кривого Рога стала одной из самых сильных за год.

Жозеп Боррель укрылся от обстрелов в киевском бомбоубежище

Прибывший в Киев с визитом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также попал под обстрел в Киеве. Утром он был вынужден спуститься в бомбоубежище. "Начинаю утро в убежище, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это повседневная реальность храброго украинского народа с тех пор, как Россия начала свою незаконную агрессию", - написал дипломат в своем аккаунте в социальной сети X.

Накануне атаке подверглась Белгородская область России

В ночь на вторник, 6 февраля, Минобороны России сообщило о "перехвате" семи украинских БпЛА самолетного типа над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о падении беспилотника в городе Губкин , в результате которого никто не пострадал.

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