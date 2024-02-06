Белгородская область вновь подверглась атаке дронов

Над Белгородской областью сбиты семь беспилотников, заявило Минобороны РФ. Глава региона Гладков сообщил о разрушениях в городе Губкин и селе Вознесеновка Шебекинского городского округа.

Белгородская область вновь подверглась атаке с применением беспилотников. В ночь на вторник, 6 февраля, над регионом зафиксирован пролет семи украинских БПЛА самолетного типа, все они были "перехвачены" дежурными средствами ПВО, заявило Минобороны РФ .

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что атаке с применением дронов подвергся город Губкин. В результате падения сбитого беспилотника с последовавшей детонацией пострадавших нет, написал он в Telegram . "Различные повреждения выявлены на территории четырех частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", - отметил он далее.

Позже Гладков сообщил, что в Губкине пострадали восемь частных домов. Кроме того, он заявил об атаке беспилотника ВСУ на село Вознесеновка Шебекинского городского округа. "В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы работают на месте", - написал глава Белгородской области.

Атаки на Белгородскую область

Белгородская область, граничащая с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины, является одним из регионов РФ, непосредственно вовлеченных в боевые действия в рамках полномасштабного российского вторжения в соседнюю страну. Этот регион РФ регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам, которые участились в конце 2023 года и начале 2024-го. В частности, в результате удара по центру Белгорода 30 декабря 2023 года погибли 25 человек. После этого белгородские власти решили установить модульные железобетонные конструкции с двойным армированием в местах скопления людей для защиты от обстрелов.

Кроме того, на территорию Белгородской области и других приграничных регионов неоднократно заходили из Украины диверсионные группы и вели там боевые действия. Ответственность за них брали "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", воюющие на стороне Украины. В июне 2023 года, по данным некоторых СМИ, они временно взяли под контроль ряд сел в Грайворонском районе Белгородской области.

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