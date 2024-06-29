В РФ и Украину в рамках обмена пленными вернулись священники

Два священника Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата - настоятель Георгиевского храма УПЦ в поселке Ямполе Сумской области Николай Закроец и настоятель церкви Преподобного Александра Свирского в селе Манвеловка Васильковского района Днепропетровской области, протоиерей Александр Лунегов - были переданы России в рамках обмена гражданскими лицами между Москвой и Киевом. Об этом в субботу, 29 июня, сообщила .

Накануне, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский уведомил в Telegram о возвращении из российского плена на родину десятерых украинцев, в том числе Богдана Гелеты и Ивана Левицкого. Это священники Украинской греко-католической церкви, которые были взяты в плен в Бердянске за сопротивление российским силам, следует из поста Зеленского.

Возвращению на родину группы украинцев, среди которых были эти священнослужители, способствовал Ватикан, уточняется в заявлении украинского лидера.

Со своей стороны Татьяна Москалькова в сообщении от 29 июня напомнила, что на текущей неделе в Украине был также освобожден и возвращен в Россию митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. "Обращалась ранее в его отношении к украинскому омбудсмену", - указала уполномоченная по правам человека.

Приговоры священнослужителям УПЦ МП в Украине

Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на онлайн-издание "Днепр оперативный", 18 мая 2023 года Васильковский районный суд Днепропетровской области приговорил протоиерея Александра Лунегова к пяти годам лишения свободы "за оправдание российской спецоперации (войны России против Украины. - Ред.)".

Николая Закроеца из Сумской области в октябре 2023 года приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену и сотрудничество с ФСБ, отмечает "Коммерсант": "По версии следствия, он собирал данные об обороне своего и соседних районов".