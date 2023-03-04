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Российский самолет ДЛРО А-50Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS
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Поврежденный в Мачулищах самолет А-50 отправлен в Таганрог

Евгений Жуков
30 мин. назад

Самолет ДРЛО А-50 ВКС России, пострадавший при атаке дронов, переброшен для ремонта в Таганрог, подтвердили изданию "Зеркало" в приемной Таганрогского авиационного научно-технического комплекса.

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Российский самолет-разведчик А-50, базировавшийся на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси, улетел на ремонт в Таганрог, сообщило в пятницу, 3 марта, издание "Зеркало". Журналистам подтвердили эту информацию в приемной Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, куда они позвонили под видом сотрудника аэродрома в Мачулищах.

В приемной комплекса, в состав которого входит 325-й Авиационный ремонтный завод, занимающийся, в частности, ремонтом самолетов А-50, отметили, что машина с бортовым номером 43 действительно поступила к ним. "Зеркало" опубликовало расшифровку этого телефонного разговора: "Я вам звоню по поводу ремонта самолета А-50, который из Беларуси к вам поступил. Мое начальство сказало у вас уточнить подробности…" - "А-50? 43-й борт вы имеете в виду?" - <...> - "Это точно тот самолет, из Беларуси?" - "Да-да, тот, который вчера к нам прибыл".

В ходе разговора журналистке "Зеркала" дали в приемной несколько телефонных номеров, по которым можно было уточнить подробности ремонта, однако ни по одному из них не ответили, указывается в публикации.

Взрывы на белорусском военном аэродроме в Мачулищах под Минском произошли утром 26 февраля. Объединение бывших белорусских силовиков BYPOL сообщило, что в результате диверсии серьезно поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, который использовался для наведения ракет на цели в Украине. По данным BYPOL, взрывы повредили переднюю и среднюю секции А-50, а также радиолокационную антенну.

По данным группы "Беларускі Гаюн", самолет ДРЛО А-50У воздушно-космических сил РФ с регистрационным номером RF-50608 прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. За 54 дня он сделал 12 вылетов. Его предыдущий прилет на белорусскую территорию был зафиксирован 24 февраля 2022 года. Всего у ВКС РФ имеется 9 таких самолетов, из них 6 усовершенствованных, пишут активисты.

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