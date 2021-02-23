Facebook заблокировал страницу Мадуро

Корпорация Facebook Inc. заблокировала страницу главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Поводом, как пояснил в субботу, 27 марта, представитель компании, стало распространение политиком дезинформации о COVID-19.

Мадуро в январе назвал препарат Carvativir на основе тимьяна "чудодейственным" средством, которое якобы нейтрализует коронавирус и не имеет побочных эффектов.

Официального медицинского подтверждения этому нет. В итоге Facebook удалил видео, где Николас Мадуро рекламирует препарат.

Страница доступна только для чтения

"Мы следуем руководству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая говорит, что в настоящее время лекарств против вируса нет", - цитирует представителя корпорации агентство Reuters.

"В связи с неоднократными нарушениями наших правил, мы также замораживаем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения", - добавил он.

По данным портала волонтеров Worldometer, в Венесуэле с начала пандемии инфицированы 154 905 человек, от последствий COVID-19 умерли 1 543.

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