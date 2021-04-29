 Разрыва не будет? Апрельские высылки дипломатов - глазами экс-дипломатов | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 29.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Разрыва не будет? Апрельские высылки дипломатов - глазами экс-дипломатов

Россия и Запад продолжают взаимные высылки дипломатов. Вовлечены десяток стран, наиболее активно - США и Чехия. Бывшие дипломаты говорят, что похожие случаи были в СССР, но есть и новшества.

Здание МИДа РФ в Москве

Здание МИДа РФ в Москве

Дипломатическое обострение между Россией и Западом не прекращается. МИД РФ объявил в среду, 28 апреля, о высылке семерых дипломатов из Словакии и стран Балтии. Ранее эти государства выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Напомним, что Прага обвинила спецслужбы РФ во взрыве на оружейном складе в 2014 году, в результате которого погибли двое людей, и объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ. Москва обвинения отвергла и ответила высылкой 20 чехов. В итоге стороны договорились о паритете: Россия вернет из Чехии на родину более 60 сотрудников посольства, поскольку их там было больше, чем у чехов в РФ.

Обострение на дипломатическом фронте  

За считанные дни до заявления Чехии по 10 дипломатов выслали США и Россия. Первый шаг сделал Вашингтон, объяснив его ответом на попытки РФ вмешаться в президентские выборы 2020 года и хакерские атаки. Причастность и к тому, и к другому Москва отрицает.

Президент США Джо Байден

Джо Байден

Незадолго до высылки и после того, как президент США Джо Байден резко высказался в адрес хозяина Кремля Владимира Путина, Россия отозвала своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций - и фактически вынудила американскую сторону сделать то же самое. Общую картину весеннего обострения дополнил случай в Италии, выславшей двоих сотрудников посольства РФ, связанных, как было заявлено, с получением секретных данных от итальянского военного. В ответ Москва выслала одного итальянского дипломата.

Кроме того с начала года между Россией и Западом имели место ставшие почти рутинными высылки дипломатов по разным поводам, коснувшиеся и Германии. Дипломат ФРГ был объявлен персоной нон-грата в феврале вместе коллегами из Польши и Швеции за наблюдение за протестами сторонников оппозиционера Алексея Навального. Все три страны ответили зеркально.   

Что стоит за инцидентом в Чехии

DW обсудила ситуацию с Георгием Кунадзе, бывшим заместителем главы МИДа РФ, Стивеном Пайфером, бывшим послом США в Украине и преподавателем Стэнфордского университета, и Ханс-Юргеном Хаймзётом (Hans-Jürgen Heimsoeth), который был послом ФРГ в Украине и Швеции. По мнению Пайфера, тот факт, что история в Чехии всплыла именно сейчас, может быть связан с длительным расследованием. То, в чем Прага обвиняет Москву, "многие страны посчитали бы актом войны", считает американский экс-дипломат. Георгий Кунадзе не исключил внутриполитических причин.  

Высылки могут быть связаны и с желанием более активно противостоять российским спецслужбам, полагают экс-дипломаты. "Сейчас, когда очень много разговоров - и они не беспочвенные - о деятельности российских спецслужб на территории других стран, под это подпадают сотрудники российских дипломатических и консульских представительств, - сказал Кунадзе. - В ответ Россия по устоявшейся традиции высылает такое же или чуть большее количество сотрудников "страны-обидчика".

Консульство РФ в Карловых Варах

Консульство РФ в Карловых Варах

Ханс-Юрген Хаймзёт отметил, что отношения осложняются не первый год, что Россия "идет курсом конфронтации, и мы видим новое качество". Немецкий экс-дипломат, который в 1980-е годы работал в посольстве ФРГ в Москве, напомнил, что случаи шпионажа и высылки дипломатов были и тогда, но считает ситуацию несравнимой. "Такого масштабного осложнения в отношениях не было", - сказал Хаймзёт и напомнил об отравлении Скрипалей и Навального, кампании дезинформации и нарушения международного права. По его мнению, высылка дипломатов - один из сигналов, призванный показать, что "за действиями России внимательно следят".

Как больно ударит высылка дипломатов по спецслужбам

Стивен Пайфер назвал реакцию России в случае Чехии "ошибочной", поскольку Москве не только пришлось вернуть домой десятки дипломатов, но еще она лишилась участия в тендере на строительство там АЭС. "Думаю, что россияне проиграли в этом обмене", - отметил Пайфер. На заявления представителя российского МИДа, что, мол, действия Праги согласованы с США, бывший американский дипломат ответил так: "Если бы у Вашингтона было такое влияние, как его приписывает МИД РФ, США бы управляли Европой". И добавил, что "это не так".

В оценке последствий инцидента мнения экспертов разошлись. Пайфер считает, что по российской резидентуре в Чехии нанесен серьезный удар, "а чешской контрразведке, возможно, будет немного легче работать". Георгий Кунадзе не уверен, что это так. "Не раз приходилось слышать от людей этой специальности (сотрудников спецслужб. - Ред.), мол, вышлют известного разведчика, а приедет кто-то новый и потом надо будет еще установить, что это разведчик, - говорит экс-дипломат. - Не всегда замена происходит по позиции. Скорее всего, приедет чистый дипломат, а на место чистого дипломата приедет сотрудник спецслужб". 

Почему Прагу поддержала Восточная Европа

В Европейском Союзе, членом которого является Чехия, реакция была разной. Руководство ЕС выразило солидарность с Прагой. Страны Западной Европы также заявили об этом, но высылать российских дипломатов не стали, как это сделали страны Восточной и Центральной Европы, среди которых, помимо упомянутых в начале статьи, также Польша, Болгария и Румыния.

Президент России Владимир Путин

Владимир Путин

Стивен Пайфер объяснил их солидарные действия тем, что эти страны  более тесно связаны с Чехией и в последние годы последовательно выступали за более жесткие санкции против России. "Я думаю, что они исходят из того, что более жесткий ответ скорее предотвратит" нарушение международных норм со стороны России, говорит экс-дипломат. Но в ЕС так считают не все, констатирует Пайфер.

Георгий Кунадзе говорит, что Восточная Европа "традиционно занимала более жесткую позицию по отношению к России", но дело не только в этом: "Очень заметно, что внутри у них созрела обида в связи с тем, что Россия демонстративно подчеркивает их вторичность, с ними не считаются, а это для небольшого государства всегда удар по самолюбию". Сдержанную реакцию крупных стран ЕС, таких как Германия, он объяснил их более тесными связями с РФ.

Ханс-Юрген Хаймзёт считает, что солидарность измеряется по-разному. Он указал на то, что Германия предложила помощь чешскому посольству в Москве и что в вопросе "болезненных для России" санкций ЕС солидарен. "Для Германии важно воспринимать сигналы, которые мы получаем от наших соседей, в том числе Чехии, для сохранения единства Европы", - говорит Хаймзёт.    

Как долго РФ и США могут остаться без послов? 

Высылка дипломатов из Чехии и США и особенно отъезд послов РФ и США для консультаций - отдельные истории, уверены бывшие дипломаты. "Посла выслать нельзя", - объяснил Георгий Кунадзе. То, что главе американского посольства в РФ Джону Салливану в российском МИДе посетовали уехать для консультаций, он назвал "новацией" и "персональной санкцией", которая "не укладывается в дипломатические нормы". По его мнению, США могли не идти на это, но предпочли уйти от эскалации. Пайфер сказал, что "это необычно, но еще не кризис". Он предполагает, что послы могут вернуться для подготовки встречи Путина и Байдена.

Главной проблемой Кунадзе называет то, что, если отзыв посла призван продемонстрировать недовольство политикой его страны, то "возвращение - знак удовлетворенности". По его мнению, найти знаки удовлетворенности РФ действиями США трудно. Встреча президентов вряд ли что-то изменит: "Не могу себе представить, о чем Путин могут договориться с Байденом. Позиции, которые Россия занимает в мире, не предполагают компромиссов".

В отличие от Пайфера Кунадзе не исключает, что странам придется долго работать без послов, но "по нынешним временам это не опасно". Российский экс-дипломат считает, что послы не является незаменимыми, а вот недавнее решение РФ запретить иностранным посольствам принимать на работу россиян может больно ударить по западным представительствам. По его словам, Россия в этом плане менее уязвима.  

Опыт времен СССР - повод для оптимизма

Стивен Пайфер поделился собственным опытом: "В 1986 году я работал в посольстве США в СССР, когда у нас произошел большой инцидент. По итогам года мы выслали 80 советских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. СССР в ответ выслал десять американских дипломатов и отозвал 200 советских граждан, которые занимались работой без специального допуска. Было тяжело. Всем сотрудникам пришлось раз в неделю выполнять административную работу, например, я надевал джинсы и водил грузовик, возил из Хельсинки продукты". По его мнению, Москва рассчитывала, что посольство будет парализовано, но этого не произошло.

Так будет и сейчас, уверен Пайфер. Он также считает, что подготовка встречи Путина и Байдена, а также другие контакты на высоком уровне дают основания для сдержанного оптимизма. Экс-дипломаты уверены, что хоть отношения РФ с Западом и ухудшаются, до полного разрыва не дойдет.

Смотрите также:

  • Российская фабрика по уничтожению химоружия

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции США в связи с отравлением Навального

    10 российских, 3 немецких и 1 швейцарская компании попали под торговые санкции в связи с отравлением Алексея Навального. Вашингтон подозревает фирмы из черного списка Министерства торговли США от 3 марта 2021 года в причастности к созданию и распространению химоружия. Будут введены дополнительные лицензионные требования в вопросах экспорта, реэкспорта и передачи технологий этим компаниям.

  • Алексей Навальный в суде

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС против российских силовиков

    2 марта 2021 года в Евросоюзе официально вступили в силу санкции против российских силовиков, ответственных за уголовное преследование Алексея Навального и нарушения прав человека при разгоне мирных протестов в РФ. Под санкциями ЕС оказались глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, начальник ФСИН Александр Калашников и генпрокурор России Игорь Краснов.

  • Московский Кремль

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США добавили в санкционные списки кремлевских чиновников

    США также ввели персональные санкции за отравление и преследование Навального. В список попали не только силовики, но и чиновники: директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава ФСИН и представители администрации президента РФ Сергей Кириенко и Андрей Ярин.

  • Современная микросхема

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на оборонный экспорт в Россию

    Кроме персональных и торговых санкции, США ввели запрет на экспорт в Россию оборонных продуктов, технологий и услуг. Это также стало реакцией на применение химоружия против Алексея Навального и Сергея Скрипаля. Исключение сделано только для поддержки межправительственного космического сотрудничества. Коммерческое сотрудничество в космосе будет ограничено после полугодового переходного периода.

  • Интернет-страница немецкого бундестага на компьютере

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    За кибератаку на бундестаг

    22 октября 2020 года ЕС ввел санкции за кибератаку на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года. Штрафные меры введены в отношении руководителя Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игоря Костюкова, офицера Дмитрия Бадина и 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба. В их отношении вводятся визовые запреты, их имущество на территории ЕС подлежит замораживанию.

  • Отравленного Алексея Навального доставили в Берлин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции Евросоюза за отравление Навального

    ЕС и Великобритания 15 октября 2020 года ввели санкции за отравление Навального против чиновников кремлевской администрации Андрея Ярина и Сергея Кириенко, полпреда Путина в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, главы ФСБ Александра Бортникова, замминистра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова. Санкции введены и против института, где могло производиться вещество из группы "Новичок".

  • Сотрудники английского подразделения химзащиты

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Второй пакет санкций за отравление Скрипалей

    26 августа 2019 года США ввели в действие второй пакет санкций за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Вашингтон запретил своим банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять Москве нерублевые кредиты. Ограничения также коснулись лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химоружия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия незадолго до отравления

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Первые в истории Евросоюза санкции за применение химоружия

    ЕС 21 января 2019 года впервые ввел санкции за применение химоружия. В список попали россияне, причастные к отравлению нервнопаралитическим веществом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: начальник Главного управления генштаба РФ Игорь Костюков, его первый зам Владимир Алексеев, а также предполагаемые исполнители, сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Первый пакет санкций за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции США в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС ввел ограничительные меры против секторов экономики РФ

    31 июля 2014 года секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

    Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман


 

Смотреть видео 04:01

Чехия высылает дипломатов РФ и разыскивает "Петрова" и "Боширова" (19.04.2021)

    

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Байден грозит Путину кулаком и тут же протягивает руку - какой сигнал посылает Кремлю президент США? (16.04.2021)  

Откуда взялся "Новичок": противостояние Запада и России (05.04.2018)  

Реклама