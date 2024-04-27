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Евросоюз выделяет еще 68 млн евро на гумпомощь сектору Газа

Роман Сулима
27 апреля 2024 г.

Еврокомиссия довела общий объем финансовой поддержки нуждающихся палестинцев в 2024 году до 193 млн евро. В новую помощь ЕС будет входить обеспечение едой, водой, средствами гигиены и убежищами.

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Флаги Евросоюза перед зданием Европейской комиссии в Брюсселе
За распределение помощи ЕС в секторе Газа отвечают организации-партнерыФото: James Arthur Gekiere/NurPhoto/picture alliance

Европейский союз выделяет еще 68 миллионов евро на гуманитарную помощь нуждающемуся в ней гражданскому населению сектора Газа. "В связи с продолжающимся ухудшением тяжелого гуманитарного кризиса в секторе Газа и постоянным ростом потребностей на местах, Европейская комиссия увеличивает финансовую поддержку палестинцев", - указано в пресс-релизе, опубликованном в пятницу, 26 апреля.

Помощь будет предоставляться через "партнерские организации", уже оказывающие поддержку палестинцам в регионе. Эти действия направлены "на расширение масштабов крайне необходимой продовольственной помощи, здравоохранение, водоснабжение и санитарию, а также поддержку в обеспечении жильем", уточняют в Брюсселе. Таким образом, общий объем гуманитарной помощи Евросоюза для нуждающихся палестинцев в секторе Газа в 2024 году составит 193 миллиона евро.

Продолжающиеся уже более полугода военные действия в регионе привели к значительным разрушениям в секторе Газа в ходе бомбардировок и наземных операций израильской армии. По данным ЕС, от гуманитарной помощи сейчас зависят порядка двух миллионов мирных жителей региона.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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