 Евросоюз призвал Россию немедленно освободить Навального | Новости из Германии о России | DW | 21.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Евросоюз призвал Россию немедленно освободить Навального

России следует расследовать покушение на Алексея Навального и сотрудничать с ОЗХО, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Тем временам власти РФ пытаются предотвратить акции в поддержку арестованного оппозиционера.

Алексей Навальный в московском суде

Алексей Навальный

Европейский Союз призвал власти России незамедлительно освободить арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. России следует гарантировать безопасность оппозиционера и в полной мере соблюдать его права, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в четверг, 21 января. Евросоюз ожидает от российской стороны скорейшего независимого и прозрачного расследования покушения на Навального, а также сотрудничества с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), добавил глава Евросовета.

Арест Навального после возвращения в Россию

Алексей Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

Навальный прилетел из Берлина в Москву вечером 17 января и был задержан во время паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля.

Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Кремль не желает следовать этим призывам. Штабы Навального по всей стране начали подготовку к митингам в поддержку оппозиционера, запланированным на 23 января. Российские власти предпринимают всевозможные шаги, чтобы не допустить протесты.

Смотрите также:

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Арест по возвращении в Москву: новые 30 суток под стражей

    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 04:55

О фильме Навального и протестных настроениях в российском обществе

Аудио- и видеофайлы по теме

Навальный нарушил все табу: западные эксперты о новом расследовании ФБК  

Что происходит с Навальным в "Матросской тишине"  

Также по теме

Russland Moskau | Rückkehr Alexej Nawalny

Адвокаты обжаловали арест Алексея Навального 21.01.2021

Апелляционные иски на арест Навального до 15 февраля рассмотрит Московский областной суд. Президент Финляндии позвонил Путину в связи с арестом оппозиционера.

Russland Moskau | Flughafen Scheremetjewo | Alexej Nawalny

Евросоюз может обсудить санкции за арест Алексея Навального 25 января 20.01.2021

Страны Балтии призвали главу дипломатии ЕС "принять жесткие меры" в связи с задержанием Навального. Решение по санкция может быть принято после суда по его делу 2 февраля.

Deutschland Coronapandemie Pressekonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала освободить Алексея Навального 21.01.2021

Канцлер Германии заявила на пресс-конференции в Берлине о необходимости немедленно освободить из-под ареста Алексея Навального.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Навальный против Путина - финальная битва началась?  

Герр директор: где работает друг Путина Маттиас Варниг из фильма Навального  

Пока границы с ЕС и Украиной закрыты. Чего ожидать белорусам?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно