Евросоюз подготовил новый пакет санкций против Беларуси

На 338-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 27 января (время московское).

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Европейский Союз подготовил новый пакет санкций против Беларуси за ее поддержку войны России против Украины, пишет агентство Bloomberg. Эти меры во многом дублируют ограничения, введенные ЕС против Москвы, в том числе касающиеся ключевых технологий и энергетического сектора. Среди прочего предусмотрены:

- эмбарго на поставки в Беларусь товаров двойного назначения и технологий, используемых в военных целях;

- торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;

- запрет на продажу Беларуси нефти, угля, стальной продукции и золота.

В проекте оговорены и исключения - для медикаментов, сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

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Народный депутат Николай Тищенко исключен из партии "Слуга народа" и уволен с должности заместителя председателя фракции этой партии в Верховной раде. Причиной, как пишут украинские СМИ, послужило его "неуместное поведение во время войны". 26 января выяснилось, что Тищенко еще с 30 декабря находится за пределами страны - по его версии, в командировке, - но до последнего времени скрывал это. По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, госслужащие на время военного положения могут выезжать из Украины только в служебные командировки, однако председатель Рады Руслан Стефанчук заявил: "Николая Тищенко никуда за границу не отправлял. Соответственно и распоряжение на командировку в Таиланд я как председатель Верховной рады Украины не подписывал". Тищенко по-прежнему находится в Таиланде. Посольство Украины в этой стране анонсировало его встречу с согражданами 27 января в отеле Novotel в Бангкоке - "для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

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В МИД ФРГ прокомментировали резонансное высказывание его главы Анналены Бербок (Annalena Baerbock) на заседании ПАСЕ 24 января. Бербок тогда заявила: "Мы ведем войну против России, а не друг против друга". "Россия ведет жестокую войну против Украины. Это также война против европейского миропорядка и международного права. На встрече с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна сообща противостоять этой войне", - сообщило министерство в ответ на запрос немецкой газеты Bild. "Международное право однозначно, - отмечается далее. - Поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, против захватнической российской войны не делает Германию стороной конфликта". "Вероятно, последняя фраза в официальном ответе МИДа указывает на то, что Анналена Бербок все же погорячилась с формулировкой", - указала газета Bild.

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Находящиеся на оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 25 и 26 января слышали серии мощных взрывов возле ЗАЭС, что, по их мнению, свидетельствует о военных действиях. Об этом сообщается в пресс-релизе МАГАТЭ со ссылкой на генерального директора агентства Рафаэля Гросси. По словам Гросси, эксперты сообщают о взрывах почти ежесуточно. Глава МАГАТЭ вновь призвал как можно скорее создать вокруг ЗАЭС зону безопасности.

В свою очередь советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа отрицает, что около Запорожской АЭС произошли мощные взрывы. Сообщения экспертов МАГАТЭ Карчаа назвал провокацией.

СБУ сообщила о выявленном агенте спецслужб РФ в ее рядах

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Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) выявили в рядах СБУ сотрудника, который "занимался разведывательно-подрывной деятельностью в интересах России". Как сообщила спецслужба, российским агентом оказался работник управления СБУ в Запорожской области, он собирал данные о своих коллегах и секретную информацию, в том числе о материалах досудебного расследования резонансных дел. Ему предъявлено подозрение по статье "государственная измена в условиях военного положения".

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В результате массированного российского удара по территории Украины 26 января разрушены объекты энергетической инфраструктуры в Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, сейчас электроснабжение восстановлено.

В Одессе после попаданий в объекты энергетической инфраструктуры до сих пор отсутствуют тепло- и электроснабжение, но подача воды восстановлена практически везде, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Ранее стало известно как минимум об 11 погибших мирных жителях и еще 11 пострадавших в результате последних российских атак.

Польша готова поддержать поставку истребителей Украине

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Польша заявила, что поддержит Североатлантический альянс, если тот решит передать Украине истребители. "Я думаю, мы, НАТО, должны быть смелее", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью французскому телеканалу LCI. Не следует бояться поставлять Украине ракетные и зенитные батареи для защиты всей ее территории, а не только Киева, западной части страны и линии фронта, отметил Моравецкий.

Истребители F-16 Фото: Lithuanian Ministry of National Defense/AP Photo/picture alliance

По его словам, Польша поддержит поставку истребителей Украине, если такой вопрос будет рассмотрен. Однако это должно быть общее решение НАТО, подчеркнул глава польского правительства.

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По данным Эстонского национального телерадиовещания (ERR), Эстония намерена передать Украине кассетные снаряды и уже запросила соответствующее разрешение у Германии. Конвенцию о запрете боеприпасов такого типа подписали более 100 государств, однако Эстония и Украина не входят в их число, как и Россия.

Министр обороны Ханно Певкур в интервью ERR заявил, что Таллинн решил предоставить Киеву артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, но отказался раскрывать детали соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности количество и номенклатуру боеприпасов.

"Если мы предоставим Украине кассетные снаряды, я не вижу тут проблем, поскольку уже сейчас обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы", - отметил Певкур.

Хроника событий 26 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 января 00.00 - 13.59 >>>

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