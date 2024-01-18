Европарламент подаст иск на ЕК из-за выделения денег Венгрии

Европейский парламент готовится обратиться в Суд ЕС с иском против Еврокомиссии в споре вокруг выделения ранее блокированных средств Венгрии. Комитет по юридическим вопросам должен "как можно скорее предпринять необходимые шаги" в этом направлении, указывается в принятой в четверг, 18 января, резолюции.

Опасения по поводу независимости судебной власти в Венгрии сохраняются

Европарламентарии из нескольких политических групп выразили "серьезную обеспокоенность" в связи с принятым в декабре решением Европейской комиссии разморозить 10,2 млрд евро из фондов ЕС для правительства Виктора Орбана. По их мнению, оно не было должным образом обосновано, а Венгрия "даже после последних реформ" не соответствует стандартам независимости судебной власти.

Пока судебные решения в Венгрии могут быть "в одночасье изменены с помощью указа", будут сохраняться серьезные опасения по поводу верховенства закона в этом государстве ЕС, пояснила депутат от Германии, член немецкого Христианско-социального союза (ХСС) Моника Хольмайен (Monika Hohlmeier). По ее словам, в качестве меры против данного решения Еврокомиссии у парламента есть единственный вариант - обращение в Суд ЕС. Как сообщается далее, за подготовку иска к Еврокомиссии проголосовали подавляющее большинство консерваторов, социал-демократов, либералов, "зеленых" и левых.

ЕК разморозила часть блокированных средств для Венгрии

Накануне саммита ЕС в декабре 2023 года Еврокомиссия решила предоставить Венгрии доступ к части средств, которые замороженных из-за сомнений в независимости венгерской судебной системы. В Брюсселе заявили, что Будапешт выполнил условия Хартии ЕС об основных правах, касающиеся независимости судебной власти. "Это означает, что часть финансирования по линии политики сплочения больше не будет блокироваться, и поэтому Венгрия может начать требовать возмещения примерно до 10,2 млрд евро", - говорится в документе.

Одновременно Еврокомиссия отметила, что Венгрия не устранила нарушения принципов верховенства права. Речь идет о мерах в сферах госзакупок, прокурорских действий, конфликта интересов, борьбы с коррупцией и трастов, представляющих общественные интересы. В связи с этим остались приостановленными три программы по линии политики сплочения с бюджетом в 6,3 млрд евро. В общей сложности, по данным ЕК, остаются заблокированными около 21 млрд евро для Венгрии.

Несмотря на это, Венгрия на саммите наложила ветона дальнейшую макрофинансовую помощь Украине. Второе важное решение саммита - о начале переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы - было принято во время отсутствия в помещении Виктора Орбана. Он считает, что это "будет иметь непредсказуемые последствия и не будет отвечать интересам ни Венгрии, ни Европейского Союза".

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