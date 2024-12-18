ЕП готовит резолюцию об исторических фальсификациях РФ

Россия применяет дезинформацию и оперирует преднамеренно искаженными историческими фактами, чтобы проводить свою имперскую политику и оправдывать агрессивную войну против Украины. В Европейском парламенте (ЕП) уверены, что кампании по манипулированию информацией координируются и финансируются российским правительством и являются одной из основ государственной политики РФ, поэтому они составляют угрозу не только для Украины, но и для всего демократического сообщества. Проблеме дезинформации и фальсификаций, используемых Россией, евродепутаты посвятили отдельные дебаты, которые состоялись во вторник, 17 декабря, в Страсбурге.

Российская дезинформация приходит в основном из соцсетей

"Российские власти переписывают учебники истории (…), привнося в школы пропаганду имперской войны и промывая мозги детям уже много лет. И это имеет очевидные последствия. Россия сажает в тюрьму собственных историков и уничтожает организации, которые ищут правду. Например, Юрий Дмитриев, благодаря которому были найдены жертвы сталинских репрессий в Карелии. Мы все это уже видели. Мы видели это в действии в Советском Союзе", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, кампании по дезинформации, проводимые РФ, являются главным элементом гибридной войны, фронт которой "проходит через наши собственные демократии, университеты, парламенты, СМИ и другие институты". Таким образом, Москва пытается повлиять на внутреннюю политику в странах ЕС и ослабить поддержку Украины, считает Каллас. Дезинформация или искаженная информация, которая является правдой лишь частично, достигает широкой аудитории через социальные сети. "Она буквально у нас в карманах, на наших телефонах, в наших приложениях", - посетовала Каллас. По ее мнению, лучший способ противостоять дезинформации состоит в ее разоблачении, предоставлении фактов и поддержке независимых медиа. Дипломат также напомнила, что в ЕС борьбой с российской пропагандой занимается специально созданная в 2015 году служба - East Stratcom Task Force.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас (фото из архива) Фото: Alexandros Michailidise/European Union

"Кремль цинично меняет местами роли жертвы и агрессора"

Во время дебатов об исторических манипуляциях России было немало эмоциональных выступлений, в которых евродепутаты упоминали об опыте собственных стран. "Я родилась в Литве, оккупированной Советским Союзом. Это был период отвратительной лжи, когда борцов за свободу называли бандитами (…). Когда мы обрели независимость, мы надеялись на конец империи лжи. Однако пакт Молотова-Риббентропа стал крупнейшей европейской катастрофой прошлого века, и, к сожалению, он возрождается в агрессивной политике нынешнего Кремля", - заявила евродепутат от Европейской народной партии Раса Юкнявичене.

Дезинформация и фальсификация истории со стороны России являются одними из ключевых инструментов, которые Кремль использует уже долгое время для оправдания своей преступной агрессии против Украины, считает польский евродепутат от группы консерваторов Аркадиуш Мулярчик. "Кремль цинично меняет местами роли жертвы и агрессора, представляя свою жестокую войну как освободительную миссию. Польша прекрасно знает эти механизмы. На протяжении десятилетий после Второй мировой войны Польша была жертвой искажения истории, символом которой стал Катынский расстрел - убийство около 22 тысяч польских офицеров, который Советский Союз пытался переложить на других", - сказал Мулярчик.

Пропаганда и манипуляции приводят к трагическим последствиям, но в международном праве нет четко прописанной ответственности за эти действия, таким образом Россия продолжает свои кампании по дезинформации, уверен евродепутат-социалист из Хорватии Тонино Пицула. "Лучший способ борьбы с дезинформацией, помимо ее разоблачения, - это отвечать на нее конкретными действиями, чтобы помогать Украине столько, сколько потребуется", - заявил политик.

"В Австрии по-прежнему любят Путина"

Даже представитель крайне правой группы ЕС "Патриоты за Европу", французский евродепутат Пьер-Ромен Тионне заявил, что, искажая историю, "Кремль пытается убедить нас, что, вторгаясь в Украину, убивая ее сыновей и бомбя ее города, Россия на самом деле совершает братский жест". Тионне отметил, что в своих публичных заявлениях, предшествовавших вторжению в Украину, Путин "отрицал историю украинского народа", и его заявления были призваны убедить, в том числе и западную аудиторию, что "судьбы российского и украинского народов нераздельны", "что Украина - младшая сестра России, а украинский язык - диалект русского".

Это выступление представителя от политсилы, которая традиционно в Европарламенте выступает против поддержки Украины, стало неожиданностью для других евродепутатов. "Я удивлен, что коллега из партии "Патриоты за Европу" тоже видит, насколько ужасен Путин, это значит, что некоторые люди учатся, и я очень этому рад. Но то же нельзя сказать об Австрии, ведь там по-прежнему любят Путина и считают хорошим все, что он делает", - констатировал австрийский евродепутат от группы либералов Гельмут Брандштеттер и призвал Еврокомиссию противостоять манипуляциям Кремля о войне против Украины, целью которых является "захват территории силой, а разума людей - ложью".

Депутат Европарламента от Австрии Гельмут Брандштеттер (фото из архива) Фото: Alain Rolland/European Union 2024

Еврокомиссия должна провести оценку "фашистской идеологии Путина"

Кремль не первый начал применять фальсификацию истории для оправдания идеологии, эта доктрина лежит в основе всех тоталитарных режимов, отметил литовский евродепутат от группы социалистов Витянис Андрюкайтис. "Я, наверное, единственный тут, рожденный в сталинском ГУЛАГе в 1951 году, мои родители были арестованы и депортированы в 1941 году", - сказал политик. Андрюкайтис, историк по образованию, призвал Еврокомиссию "предпринять все необходимые меры, чтобы провести оценку фашистской идеологии Путина и приравнять ее к фашистскому режиму Муссолини и нацистскому режиму (Гитлера. - Ред.)".

Резолюцию "Дезинформация и историческая фальсификация России для оправдания ее агрессивной войны против Украины" будет вынесена на голосование во время январской сессии Европарламента.