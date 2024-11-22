Экс-замглавы разведки Германии: ждите дипфейки из РФ

Бывший замглавы немецкой разведки - о целях и методах российской пропаганды в ФРГ, а также о готовности немцев поддержать Украину. Интервью DW.

Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен (Arndt Freytag von Loringhoven) - в прошлом немецкий дипломат, бывший заместитель генсека НАТО и заместитель директора Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Недавно он издал книгу "Нападение Путина на Германию: дезинформация, пропаганда, кибератаки", посвященную деятельности российской пропаганды в Германии. Об этом же мы попросили рассказать фон Лорингхофена в интервью DW.

DW: Часто приходится слышать, что в Германии накопилась "усталость от Украины" и этим будет пользоваться Россия для проведения подрывных информационных операций во время кампании по выборам в бундестаг в 2025 году. Вы согласны с этим?

Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен: Не вполне. Если не считать электорат правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) и левопопулистского "Союза Сары Вагенкнехт", который всегда выступал против помощи Украине, в стране не наблюдается усталости или разочарования. Недавний опрос общественного мнения , проведенный по заказу общественного телевидения ФРГ, показал, что 43% немцев поддерживают увеличение военной помощи Украине, 27% считают, что она должна остаться на нынешнем уровне, и только 24% хотят ее сокращения.

У Христианско-демократического союза сейчас рейтинг популярности - 34%. Они пока лидеры предвыборной гонки. При этом ХДС выступает за всемерную поддержку Украины и даже за ее расширение, включая поставку ракет TAURUS. Нынешний канцлер Шольц выступает, как известно, против передачи ракет Киеву. Партия "зеленых", которая по опросам набирает сейчас 14% голосов - едва ли не главный сторонник всемерной поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии. Я бы сказал, что результатом выборов может стать не ослабление, а, наоборот, расширение поддержки Украины.

Если новая американская администрация попытается пойти на некую "сделку" с Путиным - хотя это вовсе не предрешено - то европейцам придется принять этот вызов истории и существенно увеличить объемы помощи Киеву. Следующие полгода в ЕС будет председательствовать Польша, и уже сейчас видно, как польский премьер-министр Дональд Туск готовится к такому развитию событий.

- Германия - главная цель российских информационных операций в Европе, за исключением самой Украины. Какие части общества кремлевские пропагандисты считают своей целевой аудиторией?

- Во-первых, в Германии по-прежнему немало людей, живущих с чувством моральной ответственности за нацистскую агрессию против СССР. Они явно цель пропагандистов. Во-вторых, бизнес. В этой среде есть те, кто считает, что нам нужно как можно быстрее вернуться к поставкам дешевого российского газа, и готов снова инвестировать в Россию. В-третьих, в ФРГ живет три с половиной миллиона выходцев и потомков выходцев из бывшего Советского Союза. Это одна из важнейших целевых аудиторий для Кремля.

- Каковы главные цели российской пропаганды сегодня, помимо подрыва солидарности с Украиной?

- В том, что касается Украины, в последние пару лет появился новый тренд. В Германии миллион или даже больше беженцев из Украины. Так вот пророссийские инфлюенсеры регулярно распространяют разного рода фейки про них. Например, будто этим беженцам дают больше социальных благ, чем социально уязвимым гражданам Германии. Но, в целом с 2014 года мало что изменилось. Кремль по-прежнему пытается эксплуатировать любые конфликты и расхождения в нашем обществе, будь то по поводу миграции, пандемии COVID или в связи с израильско-палестинским конфликтом. Плюс продолжаются попытки разжигать чувство недоверия к демократическому государству и его институтам как таковым.

- Каковы главные каналы распространения дезинформации и пропаганды после запрета на вещание российских телеканалов?

- Во-первых, Telegram. Его популярность выросла существенно и продолжает расти. Во-вторых, создание так называемых "СМИ-двойников". В сети создаются клоны респектабельных немецких изданий, таких, как Die Zeit или Die Welt, и в их контент внедряются пророссийские месседжи. Эта тактика оказалась очень эффективной в том числе и потому, что она дает возможность ссылаться на эту "информацию" политикам из АдГ и "Союза Сары Вагенкнехт". Это стало особенно заметно во время недавних выборов в парламенты ряда федеральных земель и в Европейский парламент.

В-третьих, с немецкой аудиторией можно работать и дистанционно. Так, созданное холдингом "Россия сегодня" Маргариты Симоньян видео-агентство Redstreamnet раньше базировалось в Германии, а теперь переместилось в Турцию. Там они продолжают производить пропагандистский контент и сейчас в основном фокусируются на разжигании конфликтов вокруг израильско-палестинского противостояния. В своих видео Redstreamnet представляют ХАМАС героями, и одновременно утверждают, что оружие, предназначенное для Украины, было передано вместо этого ХАМАС.

- Кстати, отличаются ли месседжи, которые продвигают АдГ и партия Вагенкнехт в том, что касается путинского режима и его войны против Украины?

- В общем, нет, они практически идентичные. Интересно то, что депутатов от АдГ Максимилиана Кра и Петра Быстрона подозревают в получении денег от России - и от Китая. Об этом было подробное расследование в журнале Der Spiegel . Более того, помощника Максимилиана Кра спецслужбы задержали и обвиняют в том, что он - агент китайский спецслужб. Предполагаемый агент ФСБ по фамилии Сергиенко работал помощником депутата бундестага от АдГ и, судя по всему, повлиял, например, на решение этой партии оспорить поставки оружия Украине.

- Чего ждать от российского вмешательства в предстоящие в 2025 году выборы в Германии?

- На этот раз важнейшей мишенью для России станет партия "зеленых", как самый стойкий сторонник военной помощи Украине. Кроме того, я ожидаю большой кампании по дискредитации нынешнего министра обороны, самого популярного политика социал-демократической партии и одного из самых популярных в Германии - Бориса Писториуса. Тем более, что часть "грандов" социал-демократической партии его открыто поддержала в противовес канцлеру Олафу Шольцу. Противоречия между Шольцем и Писториусом - благодатная почва для разжигания страстей.

А вот настоящей новинкой, вероятно, станет в этот раз использование Россией приемов, которые применяли самые разные игроки во время последней выборной кампании в Соединенных Штатах - так называемых дипфейков. Ждите потока видео и аудио, созданных с помощью искусственного интеллекта.