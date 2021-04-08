Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп

Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
Почти 1700 лет насчитывает история евреев на территории Германии. Центр преследуемого искусства в Золингене совместно с ООН посвятили ей необычную виртуальную выставку "Семь мест в Германии".
2021 год - особенный для евреев в Германии. Их история в этой стране насчитывает 1700 лет. Какие мероприятия запланированы?
В Берлине подвели итоги фотоконкурса "Сплоченность в разнообразии - повседневная жизнь евреев в Германии".
Власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.
История самого большого романского храма Европы насчитывает почти тысячу лет, а его архитектура могла оказать влияние на храмовое зодчество времен Юрия Долгорукого. Часть I.
Самая большая романская церковь Европы находится в Шпайере - небольшом немецком городе на Рейне. В начале XIX века этот собор хотели использовать в качестве каменоломни. Часть II.