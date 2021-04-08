 Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.04.2021

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По Германии

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп

Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.

  • Водный резервуар для омовения в Шпайере

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Немецкий город Шпайер известен туристам, в первую очередь, своим древним собором - самой большой романской церковью в мире из дошедших до наших дней. В трех минутах ходьбы от него находится еще один уникальный памятник - стены синагоги и прекрасно сохранившаяся миква. В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые строили здесь имперский собор.

  • Князь-епископ Иоганн I фон Крайхгау гарантирует евреям защиту в Шпайере. Рисунок XIX века

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский квартал был создан по воле князя-епископа Рюдигера, наделившего его жителей торговыми привилегиями, раввинов - правом вершить суд, а также разрешившего заложить здесь еврейское кладбище. В квартале поселились тогда евреи из деревни Старый Шпайер. Позже - евреи из Майнца, бежавшие от погромов, связанных с Первым крестовым походом. Защиту им гарантировал уже новый князь-епископ - Иоганн.

  • Стена синагоги

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM‎), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий - שו״ם.

  • Шпайер на рисунке 1550 года

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

  • Фрагмент надгробия в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

  • Романское окно из миквы в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

  • Стены женской молельни

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

  • Вход в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

  • Лестница в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

  • Своды миквы

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

  • Лестница к воде

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле.

  • Ритуальная купальня

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Водный резервуар для омовения в Шпайере

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Немецкий город Шпайер известен туристам, в первую очередь, своим древним собором - самой большой романской церковью в мире из дошедших до наших дней. В трех минутах ходьбы от него находится еще один уникальный памятник - стены синагоги и прекрасно сохранившаяся миква. В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые строили здесь имперский собор.

  • Князь-епископ Иоганн I фон Крайхгау гарантирует евреям защиту в Шпайере. Рисунок XIX века

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский квартал был создан по воле князя-епископа Рюдигера, наделившего его жителей торговыми привилегиями, раввинов - правом вершить суд, а также разрешившего заложить здесь еврейское кладбище. В квартале поселились тогда евреи из деревни Старый Шпайер. Позже - евреи из Майнца, бежавшие от погромов, связанных с Первым крестовым походом. Защиту им гарантировал уже новый князь-епископ - Иоганн.

  • Стена синагоги

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM‎), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий - שו״ם.

  • Шпайер на рисунке 1550 года

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

  • Фрагмент надгробия в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

  • Романское окно из миквы в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

  • Стены женской молельни

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

  • Вход в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

  • Лестница в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

  • Своды миквы

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

  • Лестница к воде

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле.

  • Ритуальная купальня

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.

    Автор: Максим Нелюбин


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Фотогалерея

Еврейский двор и миква в Шпайере  

Ссылки в интернете

www.speyer.de

Информация о музее на сайте Шпайера

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