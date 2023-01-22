"Это сигнал всем": Зеленский - о задержании замминистра

На 334-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 23 января (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прокомментировал задержание и увольнение заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, которого подозревают в получении взятки за помощь в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. "Я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости. Конечно, сейчас основное внимание - это вопрос обороны, это вопрос внешней политики, это вопрос войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях - как на центральном, так и в регионах", - сказал Зеленский.

По его словам, наступающая неделя "будет временем соответствующих решений". "Уже подготовлены эти решения. Я не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо", - сказал президент, добавив, что у спецслужб "есть продвижение в работе в отношении людей, которые заслуживают как минимум санкций за свою деятельность против Украины, независимости и украинского народа". "Тоже будут ответные шаги", - добавил Зеленский.

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Хроника событий 22 января 00.00 - 13.59 >>>

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