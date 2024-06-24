ЕС предоставит Киеву до 1,4 млрд евро доходов от активов РФ

Министры иностранных дел стран ЕС обошли противодействие Венгрии и одобрили выделение Украине помощи за счет процентов от замороженных российских активов. Ее объем составит до 1,4 млрд евро.

Несмотря на противодействие венгерского правительства, Европейский Союз предоставляет Украине около 1,4 миллиарда евро военной помощи за счет процентов от замороженных активов российского Центробанка. Это решение было одобрено в понедельник, 24 июня, на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Перед заседанием Боррель подчеркнул, что решение о выделении средств Киеву должно "избежать любой блокировки". Будапешт не сможет заблокировать этот процесс, поскольку ранее Венгрия воздержалась при голосовании о предварительной договоренности, касающейся резервирования прибыли от замороженных российских активов, а потому она "не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег". Избежать вето со стороны Венгрии позволило то, что средства не поступают от налогоплательщиков ЕС.

Как пишет издание Politico , сумма прибыли от замороженных российских активов, которую получит Украина, пока не определена окончательно, но, по словам дипломатов, она колеблется между 1,2 и 1,4 миллиарда евро. Эти средства будут предоставлены Киеву через Фонд помощи Украине (UAF).

Утвержден 14-й пакет санкций ЕС против России

В ходе встречи в Люксембурге главы МИД стран Евросоюза также утвердили 14-й пакет санкций в отношении России. Он включает запрет на перегрузку в портах ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны, а также на использование компаниями ЕС Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) за пределами РФ. Кроме того, Брюссель ужесточил экспортный контроль в отношении еще 61 организации, в том числе компаний, расположенных в КНР, Турции и ОАЭ.

За действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины в санкционный список внесены еще 69 физических и 47 юридических лиц.