Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 августа.
На 177-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 19 августа (время московское).
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Предложение вице-спикера бундестага Вольфганга Кубицки (Wolfgang Kubicki) возобновить работу трубопровода "Северный поток-2" вызвало критику в Германии. Зампредседателя Свободной демократической партии (СвДП) заявил, что "нет веских причин не открывать" газопровод и призвал сделать это, чтобы заполнить к зиме газовые хранилища Германии. Лидер СвДП, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) назвал это предложение "неправильным и абсурдным". В правительстве Германии заявили, что запуск "Северного потока-2" не стоит на повестке дня.
Штефан Томе (Stefan Tomae) из СвДП назвал открытие "Северного потока-2" "катастрофическим нарушением доверия к союзникам", которое "только сыграет на руку Путину". "Тот факт, что Германия просто игнорировала массовые опасения своих европейских соседей и союзников по НАТО в течение многих лет, был серьезной ошибкой, которая разрушила большую часть внешней политики и политики безопасности. Мы не должны продолжать эту ошибку ни при каких обстоятельствах", - написал еще один член СвДП Михаэль Тойрер (Michael Theurer).
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США передадут Чехии восемь бывших в употреблении военных вертолетов, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. Посольство США в Чехии подтвердило эту информацию. Официально правительство стране не комментирует детали поставок оружия в Украину, но ранее объявило, что купит 12 новых вертолетов американского производства замен переданным Украине, напоминает агентство dpa.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове потребовал, чтобы Россия разминировала район станции. Эрдоган также вновь заявил о готовности страны организовать у себя встречу Путина и Зеленского, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Хроника событий 19 августа 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 18 августа 14.00 - 23.59 >>>
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