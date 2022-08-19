WP рассказала о провале ФСБ при подготовке к войне

Американская газета The Washington Post во второй статье из серии публикаций о начале войны в Украине рассказала о роли Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в разработке нереалистичного плана по молниеносному свержению правительства в Киеве и планах Москвы установить марионеточное правительство. Расследование было опубликовано в пятницу, 19 августа.

"Аналитики (ФСБ. - Ред.) либо неверно оценили потенциал сопротивления Украины, либо оценили верно, но не смогли или не пожелали довести отрезвляющую оценку до Владимира Путина", - пишет WP со ссылкой на разговоры со множеством собеседников в украинской и западных спецслужбах. Один из собеседников газеты назвал ошибки российской спецслужбы "фундаментальными и стратегическими".

"Оперативники ФСБ были настолько уверены, что скоро будут контролировать рычаги власти в Киеве, что последние дни перед войной провели, обустраивая убежища в квартирах осведомителей и других местах для запланированного притока кадров", - пишет WP.

ФСБ настаивала на молниеносном штурме Киева

По словам собеседников издания, именно ФСБ, "придерживаясь ошибочных предположений, настаивала на плане войны, основанном на идее молниеносного штурма Киева и свержения правительства в считанные дни". Перед началом вторжения ФСБ даже сказало своим информаторам в Киеве уехать из столицы, но оставить ключи от своих домов.

"Сбои российской разведки в Украине кажутся более систематическими, ее работа была омрачена ненадежными источниками и отсутствием стимулов сообщать Кремлю суровую правду", - пишет WP. Спецслужба "подпитывала" пренебрежительное отношение Путина к Украине с помощью оценок, составленных в угоду Кремлю, констатируют собеседники издания.

Опросы ФСБ показали отсутствие пророссийских настроений в Украине

Собеседники WP в западных разведках не смогли объяснить, почему ФСБ верила в пророссийские настроения в Украине, имея на руках данные, опровергающие это заблуждение.

Опрос близкой к ФСБ соцслужбы Research & Branding в апреле 2021 года показал, что 84 процента украинцев расценивали бы любое вторжение российских войск как "оккупацию", и лишь 2 процента населения назвали такой сценарий "освобождением".

Почти половина граждан страны - 48 процентов - были готовы защищать Украину в случае агрессии. Несмотря на эти данные, ФСБ "продолжала кормить Кремль "радужными оценками", удивляются собеседники WP. "Ощущение, что их будут встречать с цветами, шло от ФСБ", - завил один из источников издания. Неизвестно, были ли переданы результаты этих опросов президенту РФ, отмечают журналисты.

Планы установить марионеточное правительство

"Когда они начали 24 февраля, ставилась задача взять Киев. Они ожидали, что это приведет к эффекту домино, который распространится по всей стране. Сначала они взяли бы центральную власть, а потом усилили бы присутствие в регионах", - рассказал WP украинский военный источник.

В рамках этого плана ФСБ предложила два варианта пророссийских марионеточных правительств, утверждают собеседники издания среди украинских властей. Первое "правительство" было размещено в Беларуси и формировалось вокруг экс-президента Виктора Януковича. Вторая группа, в которую входили бывшие члены правительства Януковича, была сформирована на юго-востоке Украины. В нее входил бывший член Партии регионов Олег Царев.

По данным WP, главным "голосом", убеждавшим Путина, что "Зеленский слаб, его правительство рухнет, а украинский народ будет приветствовать российские силы" стал лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук, который находился в прямом контакте с Путиным. По мнению собеседников WP, план не сработал, в том числе из-за отказала Зеленского покидать Киев.

Глава ФСБ Бортников не понес наказания за провал в Украине

За украинское направление в ФСБ отвечает Служба оперативной информации и международных связей, которую возглавляет Сергей Беседа. К лету 2021 года штат подразделения ФСБ, специализирующегося на Украине, вырос с 30 до 160 человек. Для переманивания новобранцев из других подразделений спецслужбы им предлагали бонусы и бесплатное жилье в зданиях, прилегающих к Академии ФСБ на Мичуринском проспекте в Москве, пишет WP со ссылкой на разведданные Украины.

Несмотря на появившуюся информацию, что Беседа после провала спецслужб в Украине был уволен или даже арестован, собеседники WP в западных разведках сомневаются в этом. Как рассказали собеседники газеты, они не видели никакой информации, позволяющей предположить, что кто-нибудь из руководителей российской разведки столкнулся с такими последствиями.

"У нас есть довольно веские основания полагать, что он все еще на работе", - сказал высокопоставленный американский чиновник о Беседе. Кроме того, по словам чиновника, нет никаких признаков привлечения главы ФСБ Александра Бортникова к ответственности за неудачи своего ведомства.

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