WP рассказала о провале ФСБ при подготовке к войне

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Российская спецслужба перед началом войны сообщала Кремлю искаженную информацию о настроениях в украинском обществе и настаивала на плане молниеносного захвата Киева, пишет The Washington Post.
Американская газета The Washington Post во второй статье из серии публикаций о начале войны в Украине рассказала о роли Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в разработке нереалистичного плана по молниеносному свержению правительства в Киеве и планах Москвы установить марионеточное правительство. Расследование было опубликовано в пятницу, 19 августа.
"Аналитики (ФСБ. - Ред.) либо неверно оценили потенциал сопротивления Украины, либо оценили верно, но не смогли или не пожелали довести отрезвляющую оценку до Владимира Путина", - пишет WP со ссылкой на разговоры со множеством собеседников в украинской и западных спецслужбах. Один из собеседников газеты назвал ошибки российской спецслужбы "фундаментальными и стратегическими".
"Оперативники ФСБ были настолько уверены, что скоро будут контролировать рычаги власти в Киеве, что последние дни перед войной провели, обустраивая убежища в квартирах осведомителей и других местах для запланированного притока кадров", - пишет WP.
По словам собеседников издания, именно ФСБ, "придерживаясь ошибочных предположений, настаивала на плане войны, основанном на идее молниеносного штурма Киева и свержения правительства в считанные дни". Перед началом вторжения ФСБ даже сказало своим информаторам в Киеве уехать из столицы, но оставить ключи от своих домов.
"Сбои российской разведки в Украине кажутся более систематическими, ее работа была омрачена ненадежными источниками и отсутствием стимулов сообщать Кремлю суровую правду", - пишет WP. Спецслужба "подпитывала" пренебрежительное отношение Путина к Украине с помощью оценок, составленных в угоду Кремлю, констатируют собеседники издания.
Собеседники WP в западных разведках не смогли объяснить, почему ФСБ верила в пророссийские настроения в Украине, имея на руках данные, опровергающие это заблуждение.
Опрос близкой к ФСБ соцслужбы Research & Branding в апреле 2021 года показал, что 84 процента украинцев расценивали бы любое вторжение российских войск как "оккупацию", и лишь 2 процента населения назвали такой сценарий "освобождением".
Почти половина граждан страны - 48 процентов - были готовы защищать Украину в случае агрессии. Несмотря на эти данные, ФСБ "продолжала кормить Кремль "радужными оценками", удивляются собеседники WP. "Ощущение, что их будут встречать с цветами, шло от ФСБ", - завил один из источников издания. Неизвестно, были ли переданы результаты этих опросов президенту РФ, отмечают журналисты.
"Когда они начали 24 февраля, ставилась задача взять Киев. Они ожидали, что это приведет к эффекту домино, который распространится по всей стране. Сначала они взяли бы центральную власть, а потом усилили бы присутствие в регионах", - рассказал WP украинский военный источник.
В рамках этого плана ФСБ предложила два варианта пророссийских марионеточных правительств, утверждают собеседники издания среди украинских властей. Первое "правительство" было размещено в Беларуси и формировалось вокруг экс-президента Виктора Януковича. Вторая группа, в которую входили бывшие члены правительства Януковича, была сформирована на юго-востоке Украины. В нее входил бывший член Партии регионов Олег Царев.
По данным WP, главным "голосом", убеждавшим Путина, что "Зеленский слаб, его правительство рухнет, а украинский народ будет приветствовать российские силы" стал лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук, который находился в прямом контакте с Путиным. По мнению собеседников WP, план не сработал, в том числе из-за отказала Зеленского покидать Киев.
За украинское направление в ФСБ отвечает Служба оперативной информации и международных связей, которую возглавляет Сергей Беседа. К лету 2021 года штат подразделения ФСБ, специализирующегося на Украине, вырос с 30 до 160 человек. Для переманивания новобранцев из других подразделений спецслужбы им предлагали бонусы и бесплатное жилье в зданиях, прилегающих к Академии ФСБ на Мичуринском проспекте в Москве, пишет WP со ссылкой на разведданные Украины.
Несмотря на появившуюся информацию, что Беседа после провала спецслужб в Украине был уволен или даже арестован, собеседники WP в западных разведках сомневаются в этом. Как рассказали собеседники газеты, они не видели никакой информации, позволяющей предположить, что кто-нибудь из руководителей российской разведки столкнулся с такими последствиями.
"У нас есть довольно веские основания полагать, что он все еще на работе", - сказал высокопоставленный американский чиновник о Беседе. Кроме того, по словам чиновника, нет никаких признаков привлечения главы ФСБ Александра Бортникова к ответственности за неудачи своего ведомства.
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