 Канцлер ФРГ Шольц назвал войну России в Украине провалом | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2022

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Европа

Канцлер ФРГ Шольц назвал войну России в Украине провалом

Россия не достигла в Украине ни одной из стратегических целей, заявил Олаф Шольц. Он констатировал, что захват Россией всей Украины теперь еще менее реален, чем в начале войны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в Давосе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал провалом российскую агрессивную войну в Украине. "Уже сейчас президент РФ Владимир Путин провалил все свои стратегические цели. Захват Россией всей Украины сегодня еще менее реален, чем в начале войны", - заявил он, выступая с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 26 мая.

По словам Шольца, Путин недооценил "сплоченности и мощи" НАТО, Евросоюза и стран "большой семерки". "Цель абсолютно очевидна - Путину нельзя позволить выиграть его войну. И я убежден: он ее не выиграет", - подчеркнул федеральный канцлер. Он призвал противостоять притязаниям российского президента на господство. "Важно ясно продемонстрировать Путину, что мира на условиях диктата не будет. Украина не примет его, и мы тоже", - указал Шольц.

В своей речи канцлер отметил, что ФРГ ныне впервые поставляет вооружения в зону военных действий. "Путин будет вести серьезные переговоры о мире лишь в том случае, если поймет, что ему не сломить оборону Украины", - сказал он.

Недопустимость победы Путина

Олаф Шольц указал на драматические последствия варианта, при котором Россия добьется успеха в Украине. "Путин хочет вернуться к миропорядку, где более сильные решают, что правильно, где свобода, суверенитет и самоопределение - удел не всех. Это империализм! Это попытка с помощью бомб вернуть нас к временам, когда война была обычным средством политики, а на нашем континенте и в мире отсутствовал стабильным миропорядок", - пояснил он.

По словам германского канцлера, сейчас решается судьба "системы международного сотрудничества, выросшая из убеждения "Никогда больше!" после двух катастрофических мировых войн". Мировое сообщество должно и впредь делать ставку на многостороннее сотрудничество, подчеркнул он.

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    Автор: Михаил Бушуев


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