Форум в Давосе, или Почему Швейцарские Альпы окрасились в цвета флага Украины

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Всемирный экономический форум в Давосе впервые за многие годы открылся без участников из России. Его организаторы осудили войну РФ против Украины, которая стала одной из главных тем ВЭФ.
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В швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Все внимание на нем приковано к войне в Украине. Россия в форуме не участвует. О повестке и атмосфере в Давосе - DW.
Санкции против РФ должны включать нефтяное эмбарго и блокировку всех российских банков, заявил Зеленский на форуме в Давосе. Президент Украины призвал все иностранные компании покинуть Россию.