 Форум в Давосе, или Почему Швейцарские Альпы окрасились в цвета флага Украины | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 23.05.2022

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Украина

Форум в Давосе, или Почему Швейцарские Альпы окрасились в цвета флага Украины

Всемирный экономический форум в Давосе впервые за многие годы открылся без участников из России. Его организаторы осудили войну РФ против Украины, которая стала одной из главных тем ВЭФ.

Карикатура к открытию Давосского форума. Голубое небо и желтые горы образуют украинский флаг. В центре - деревня с табличкой Davos.

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    Автор: Михаил Бушуев


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