Форум в Давосе, или Почему Швейцарские Альпы окрасились в цвета флага Украины

Война в Украине - 23.05.2022

Пожизненный приговор российскому сержанту в Киеве за убийство мирного жителя. Далее в фотохронике войны в Украине от 23 мая - быт войны в Донбассе, размах разрушений в Мариуполе, Русский дом "военных преступлений" в Давосе и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.