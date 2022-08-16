Михаил Кукобака: Путин разрушает Украину ради мании величия

Уроженец Бобруйска Михаил Кукобака был последним политическим узником, который покинул советский исправительный лагерь "Пермь-36". В 1968 году он открыто выступил с осуждением советской оккупации Чехословакии и потом четыре раза его арестовывали по политическим мотивам. Он провел в местах лишения свободы в общей сложности 17 лет. Кукобака не признавал вины и отказывался писать прошение о помиловании, поэтому был освобожден только 2 декабря 1988 года указом Президиума Верховного Совета СССР. В 1991 году после реабилитации Верховным Судом БССР он уехал в Москву, где живет по настоящее время. Своими оценками происходящих сейчас событий он поделился с DW.

DW: Михаил Игнатьевич, что вы думаете о войне России против Украины и роли в ней Беларуси?

Михаил Кукобака: У Путина маниакальная идея "русского мира", он хочет любыми средствами восстановить былой СССР с пятимиллионной армией и бесчисленным вооружением. Его цель - диктовать свои капризы остальному миру. Вот ради этой мании величия он начал разрушение Украины.

Лукашенко помогает Путину вести войну техническими ресурсами и логистикой, но имея опыт выступления народа после фальсификации выборов в 2020 году, он не решается напрямую посылать армию. Как диктатор с кровью на руках, он понимает, что его ждет суд в случае потери власти. С другой стороны, сдача Беларуси и переезд на дачу в Подмосковье под защиту Путина его не устраивает.

- Если говорить о происходящем внутри России и Беларуси, что чувствует советский диссидент, живя сегодня, например, в Москве?

Михаил Кукобака

- Я считаю, что и в Россию, и в Беларусь вернулся фашизм. И в Москву он вернулся после разгона парламента в октябре 1993 года. А в Минске подобную акцию с относительно меньшими жертвами Лукашенко провел в 1996 году. Оба режима опираются на спецслужбы и армию. Все остальные "органы власти" - чистая имитация якобы правовой системы. От былой перестройки пока еще осталась свобода выезда, чего не было со времен Сталина до прихода к власти Михаила Горбачева.

Что касается диссидентов периода до 1989 года, то есть советского времени, то все они на сегодня в глубоком пенсионном возрасте. Кто-то умер, другие выехали за кордон и не вернулись, и лишь единицы, как я, остались. Мне уже без малого 86 лет, есть проблемы со здоровьем, хотя по внешности этого и не заметно. Например, с весны 2017 года я уже не участвую в уличных акциях.

- Когда мы с вами делали интервью 10 лет назад, в Москве проходили митинги, и хипстеры называли Валерию Новодворскую "демшизой" за то, что она предсказывала войну России против Украины. Как вы считаете, она была услышана, вообще советские диссиденты выполнили свою миссию?

- Влияние диссидентов на политику страны с фашистом во главе - это иллюзия. Максимум на что были способны диссиденты прошлого - просветительство. Была наивная вера, и я сам не избежал ее, что если народ будет владеть информацией, если объяснить ему что почем, то это подвигнет его на гражданское сопротивление. Мы все, включая Новодворскую, ошибались.

Опыт фашистских режимов, не только в России, но и в Камбодже, на Кубе, в Северной Корее и других странах, показывает, что они не подвержены влиянию оппозиции. Ее просто нет, она в земле либо по тюрьмам и лагерям. Кто возьмется подсчитать сколько людей убил Путин за 22 года? А ведь даже президент США Джо Байден, напомню, вынужден был публично назвать его "убийцей".

И сейчас в Москве были на пожизненный срок осуждены два выдающихся, на мой взгляд, политика и публициста - Алексей Навальный и Илья Яшин (в данный момент находится в московском СИЗО. - Ред.). И не думайте, что я оговорился о пожизненном сроке - я хорошо помню, как меня судили три раза подряд, не выпуская на свободу. Это пожизненное заключение.

- В декабре 2021 года в Москве был закрыт правозащитный центр "Мемориал". Как вы восприняли это событие?

- Что касается правозащиты, то она возможна лишь в демократическом государстве. "Мемориал" и другие организации, именуемые правозащитными, никого не способны защитить при нынешнем режиме. Они занимаются лишь статистикой, сбором и публикацией разных нарушений прав.

Для реальной защиты нужна юстиция. Но в России и Беларуси нет судов, нет прокуратуры, нет следствия. Все подчинено капризу одного человека. Но даже любой сбор информации, статистика о нарушениях прав - уже опасны для власти. Вся эта деятельность мешает Путину переписывать историю, подгонять ее под свои фантазии. Поэтому и закрыли "Мемориал".

По этой же причине я так и не получил допуска к своему засекреченному делу за 1970 год - тогда шесть лет провел в колонии и спецпсихбольнице тюремного типа за антисоветскую деятельность. Я 11 лет боролся за право хотя бы ознакомиться с его материалами, но безуспешно.

- В 70-е годы, когда вы находились в заключении, выдержки из ваших очерков звучали на волнах радио "Немецкая волна" (ныне Deutsche Welle. - Ред.) С 1 июля 2022 года вещание DW на Россию и Беларусь снова возобновилось на средних волнах. Для вас это знак?

- К сожалению, мы снова вернулись в СССР времен "застоя". Раньше глушили радиоканалы, а сегодня глушат и интернет, везде введена цензура. Единственное, что еще остается от времени Горбачева это, повторюсь, свобода выезда. Не осталось больше ничего. И перед каждым стоит сугубо личный вопрос - либо жить в подобном государстве, либо уезжать.

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