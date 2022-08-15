 Российский военный признался в убийстве мирного жителя Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 15.08.2022

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Украина

Российский военный признался в убийстве мирного жителя Украины

"Важные истории" нашли российских солдат, причастных к мародерству и убийствам мирных жителей села Андреевка в Киевской области. Один военнослужащий сознался во всем.

Погибший мирный житель на поле в городе Соледар, 17 мая 2022 года

Погибший мирный житель на поле в городе Соледар, 17 мая 2022 года

Интернет-издание "Важные истории" установило личности четырех российских военнослужащих, причастных к грабежам, мародерству и убийствам мирных жителей в селе Андреевка Киевской области Украины, которое находилось под контролем армии РФ с конца февраля до начала апреля. Один из них сознался в военных преступлениях и попросил наказать его командиров, пишет издание в понедельник, 15 августа.

По данным издания, при отступлении российские военные оставили в селе сотни разрушенных и разграбленных домов, больше десятка тел убитых мирных жителей, а также 25 фотографий, сделанных на украденный телефон одного из жителей села. На этих снимках журналисты опознали военнослужащих Даниила Фролкина, Дмитрия Данилова, Руслана Глотова и Ивана Шепеленко из 64-й мотострелковой бригады, дислоцированной в Хабаровском крае.

"Многие жители Андреевки, с которыми мы поговорили, вспомнили солдат с этих снимков. Судя по рассказам местных, они могут быть причастны к грабежам, мародерству и даже убийствам", - пишут "Важные истории". Издание установило контакты россиян, двое из них согласились поговорить с журналистами. Даниил Фролкин сперва отрицал причастность к убийствам, а затем заявил, что убил в Андреевке человека.

Признание Фролкина

"Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х.. не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта", - сказал Фролкин под видеозапись. Он также призвал привлечь к ответственности командиров 64-й бригады - Азатбека Омурбекова, Сергея Дмитренко, Вячеслава Клобукова, Дениса Романенко и Андрея Прокурата.

По словам Фролкина, в марте командиры попросили его и еще нескольких рядовых сопроводить их на обыске в домах троих жителей Андреевки. Одного из них российский военный застрелил. "Судя по деталям, которые вспоминает Фролкин, речь идет об убийстве Вадима Ганюка, Виталия Кибукевича и Руслана Яремчука 12 марта. Даниил, вероятно, стрелял в Руслана Яремчука. Он не узнает расстрелянного по фотографии, но допускает, что мог многое забыть из-за шока. Позже Даниил показывает фото убитого Яремчука своему сослуживцу, который тоже присутствовал на обысках, и тот подтверждает, что Фролкин застрелил именно этого человека", - говорится в материале журналистов.

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    Автор: Сергей Гуща


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