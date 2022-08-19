МИД Литвы призвал ЕС аннулировать туристические визы россиян

На 177-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями пятницы, 19 августа (время московское).

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своей колонке для издания Pollitico призвал все страны Евросоюза аннулировать долгосрочные многократные шенгенские визы, выданные гражданам России и Беларуси.

Глава МИД страны указал, что из-за ограниченного авиасообщения россияне используют визы других государств ЕС для сухопутного въезда в Европу через Латвию, Литву и Эстонию. "Таким образом, члены ЕС, продолжающие выдавать россиянам туристические визы, не только игнорируют все зверства, совершенные в отношении украинцев, но и фактически "приглашают" российских туристов в страны Балтии", - пишет Ландсбергис.

При этом даже в случае принятия запрета на выдачу новых разрешений, многие россияне уже получили большое количество многократных виз сроком от трех лет, продолжает глава литовского МИД. "Мы должны найти совместное и эффективное решение, чтобы сделать запрет на выдачу виз максимально эффективным. И он должен включать отзыв уже выданных долгосрочных многократных виз, по крайней мере, до окончания войны", - заключил министр.

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Вице-адмирал Виктор Соколов подтвердил агентству ТАСС, что его назначили врио командующего Черноморским флотом. Ранее о назначении сообщила российские СМИ со ссылкой на источники. "Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - объяснял тогда собеседник агентства РИА "Новости". Об отставке адмирала Игоря Осипова с поста командующего Черноморским флотом официально не сообщалось.

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Российские силы продолжают обстрелы Харькова и сохраняют активность в этом регионе, пытаясь таким образом заставить Украину оставить значительные силы на этом фронте и не допустить их использования для контрудара где-либо еще, пишет Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке.

Город расположен примерно в 15 км от линии фронта и остается в пределах досягаемости большинства видов российской артиллерии. Несмотря на то, что с мая линия фронта на этом направлении практически не сдвинулась, второй по размеру город Украины стал одним из самых часто обстреливаемых с начала войны, констатируют британские военные.

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Европейские страны, которые продолжают выдавать россиянам шенгенские визы, с начала войны практически не увеличили число случаев отказа, сообщает агентство РБК со ссылкой на диппредставительства стран.

В посольстве Германии в России заявили, что после снятия 11 июня коронавирусных ограничений процент отказов в выдаче визы для россиян по сравнению с началом года даже немного снизился. В генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге сообщили, что число отказов увеличилось по сравнению с началом года, но их общее количество остается низким.

"Процент отказов не увеличивается. Новых причин для отказа нет. Наша визовая политика по-прежнему основана строго на Визовом кодексе ЕС", - сообщили в посольстве Греции. Чаще всего в визах россиянам стала отказывать Италия, где процент отказов вырос с 4,6 процента в январе-марте до 8,4 процента в апреле-июне. В посольстве Франции не стали предоставлять информацию об отказах в визах.

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявяил в интервью агентству BNS, что размещение ракет "Кинжал" в Калининграде не изменит ситуацию с безопасностью в регионе. По его мнению, военный потенциал Калининградской области существенно снизился на фоне военной операции России на Украине.

Российские военные усиливают защиту Запорожской АЭС

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Великобритания направит 36 млн фунтов стерлингов на оказание гуманитарной помощи Украине, Сирии и странам Восточной Африки. Об этом слообщил британский МИД по случаю Международного дня гуманитарной помощи. В частности, 15 млн из этой суммы пойдет на поддержку около 200 тыс. украинских беженцев.

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Представитель оккупационной пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об усилении защиты Запорожской АЭС. Накануне Минобороны России заявило, что Киев якобы планирует провокацию на станции во время визита в страну генсека ООН Антониу Гутерриша, чтобы создать техногенную катастрофу и обвинить Россию. Украина это отрицает и обвиняет в подготовке провокаций Москву.

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Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт утреннего обстрела города. "Под ударами Киевский район города, Основянский и Немышлянский, - написал он в Telegram. - В одном случае имеем попадание в жилое строение, предварительно без пострадавших. Также есть прилет по инфраструктурному объекту. Там пожар". Ранее информация об обстреле Харькова появилась в местных Telegram-каналах.

Эстония поставит Украине дополнительное вооружение

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Правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине дополнительные вооружения для противодействия российской агрессии, в том числе минометы и противотанковые средства. "Боевые действия в Украине остаются интенсивными, и, хотя Украина получает все больше западного оружия, мы морально обязаны поддерживать Украину. Украинцы воюют за наши общие ценности, и если у нас есть оружие, которое мы можем им отдать - нужно это делать", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Помимо вооружений, Эстония планирует поддержать обучение украинских вооруженных сил, инициированное Великобританией, а также в сотрудничестве с Германией передаст Украине еще один полевой госпиталь.

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Институт изучения войны (ISW) констатирует в своей традиционной сводке, что 18 августа впервые за почти 1,5 месяца, с 6 июля, не сообщалось о территориальных завоеваниях российской армии, хотя войска РФ в этот день все еще проводили ограниченные и безуспешные наземные наступательные действия по всему восточному направлению. Американские военные аналитики предполагают, что украинские силы, вероятно, продолжат наносить удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму, "чтобы ухудшить логистические возможности России и снизить ее способность поддерживать операции на западном берегу Днепра".

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Ночью российские войска вновь обстреляли Николаев. По словам мэра Александра Сенкевича, в городе раздались сильные взрывы.

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Российская армия обстреливает Никополь Днепропетровской области из ствольной артиллерии, сообщил в ночь на пятницу глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Россия проиграла войну в киберпространстве

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Джереми Флеминг

Почти за полгода войны в Украине Россия так и не смогла добиться успеха в киберпространстве, уверен глава британской службы радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флеминг. "Пока что президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать, как российская дезинформация действует в других частях мира", - написал он в колонке для журнала The Economist. По мнению Флеминга, "как и в случае с сухопутным вторжением, первоначальные планы России в интернете, похоже, провалились".

Глава британской спецслужбы уточнил, что Россия использовала вредоносное ПО WhisperGate для того, чтобы уничтожить и повредить правительственные системы Украины, действуя так же, как и в Сирии и на Балканах. Однако, по его словам, GCHQ удалось пресечь эти попытки и вовремя предупредить об опасности.

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По сведениям Reuters, администрация США готовит дополнительную военную помощь Украине в размере около 800 млн долларов. Три источника, знакомые с ситуацией, сообщили агентству, что об этом решении может быть объявлено уже в пятницу, 19 августа, уточнив, что стоимость комплектов вооружения еще может измениться. Белый дом отказался от комментариев по этому вопросу.

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На южном фронте в течение 18 августа украинская авиация нанесла 4 удара по скоплению живой силы, вооружения и техники российских войск в Баштанском и Бериславском районах. Об этом сообщает в вечерней сводке Оперативное командование "Юг", отмечая, в частности, что "ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач, в том числе и с разрушением вражеских планов починить и продолжать использовать Каховский мост". По данным командования, за минувшие сутки уничтожено 3 российских танка, 4 пусковые установки, радиолокационная станция к ЗРК С-300, 5 единиц автомобильной и бронетехники, а также один склад боеприпасов, убито 73 военных. В сообщении указывается, что враг пытался предпринять попытку штурмовых действий в направлении Александровка – Станислав, однако, как утверждает Оперативное командование, "успеха не имел, с потерями отошел".

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В ходе кампании по сбору средств на беспилотники "Байрактар" для украинской армии, объявленной телеведущим и волонтером Сергеем Притулой, по его словам, было собрано более 600 миллионов гривен (около 16,25 млн евро). Поскольку производящая дроны турецкая компания "Байкар" обязалась передать Киеву три беспилотника бесплатно, то собранные деньги по согласованию с украинским Минобороны было решено потратить на покупку права использовать в течение года финский радиолокационный спутник, уже находящийся на орбите. Как указывается в пресс-релизе спутниковой компании ICEYE OY, контракт, заключенный с фондом Притулы Serhiy Prytula Charity Foundation, предполагает, что ICEYE также предоставит доступ к своей группировке спутников SAR, чтобы ВСУ могли получать спутниковые изображения регионов, имеющих важное значение, с высокой частотой обновления. "Теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций", - заявил Притула.

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Спустя некоторое время после того, как в районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, поступили сообщения еще об одном возгорании под Белгородом - в Старом Осколе. МЧС России сообщило о пожаре в хозяйственной постройке. Между тем пользователи соцсетей указывают, что в этом районе находится военный аэродром.

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США не против того, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали американское оружие для нанесения ударов по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми, сообщил изданию Politico высокопоставленный представитель американской администрации. "Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной", - сказал чиновник. На уточняющий вопрос, рассматривает ли Вашингтон полуостров как суверенную украинскую территорию, он подчеркнул, что "Крым - это Украина". В свою очередь украинский чиновник сообщил Politico, что сигнал поддержки дошел до Киева.

Хроника событий 18 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 августа 00.00 - 13.59 >>>

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