В Керчи и под Севастополем прогремели взрывы

На 176-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 18 августа (время московское).

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В районе военного аэропорта Бельбек средствами противовоздушной обороны, по предварительным данным местных "властей", был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, повреждений и пострадавших нет. "Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей "успешной" атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников", - написал Развожаев.

За несколько минут до сообщения "губернатора" агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что поблизости от Бельбека прогремели как минимум четыре взрыва.

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Глава меджлиса крымско-татарского народа, бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров подтвердил взрывы в районе авиабазы Бельбек в Крыму. "Две вещи, которые надо знать. Первое. Это крупнейшая военная авиабаза в Крыму. Второе. Там взрывы", - написал он в Telegram-канале.

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Жители Керчи сообщили в социальных сетях, что слышали два взрыва. Пророссийские власти аннексированного полуострова Крым заявили, что сработала система противовоздушной обороны. "Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет", - написал в своем Telegram-канале Олег Крючков, советник "главы Крыма" по информационной политике. Около часа спустя жители Севастополя и Бахчисарайского района, расположенного рядом с этим городом, рассказали о звуках взрывов на улице. Интернет-издание "Агентство" уточняет, что все эти люди живут в нескольких километрах от военного аэропорта "Бельбек".



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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов. Мораторий введен на время военного положения и шести месяцев после его отмены. Он касается тарифов на услуги распределения природного газа, на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии, а также тарифов на поставку горячей воды и цен на газ для бытовых потребителей. Государство обязуется компенсировать поставщикам разницу в тарифах. Ее размер будут пересматривать ежеквартально.

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В Белгородской области в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. На месте пожара работают оперативные службы. Жителей Тимоново и села Солоти вывозят на безопасное расстояние, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших и погибших нет, причина пожара устанавливается.

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Пять крупнейших стран Евросоюза и Великобритания практически прекратили оказывать Украине военную помощь на протяжении июля. При этом тенденция к снижению помощи Киеву от Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Польши наблюдается уже с апреля, сообщило интернет-издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики. В течение всего минувшего месяца шесть крупнейших европейских стран не предлагали Украине никаких новых двусторонних военных обязательств, июль был первым таким месяцем после начала полномасштабного российского вторжения, указывается далее. "Хотя война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", - констатирует руководитель проекта Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш.

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Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС 19 августа, предупредила военная разведка Украины. По ее сведениям, этот день неожиданно объявили на станции выходным, оставив лишь дежурный персонал. Кроме того ЗАЭС покинули представители "Росатома", которые в последнее время находились там постоянно. "Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут повысить ставки и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН", - сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны страны в соцсети Facebook.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил против любых территориальных компромиссов с Кремлем, включая территории Крыма и Донбасса. "По поводу того, в каких пределах должны быть восстановлены границы Украины: только полная деоккупация до границ 1991 года. Любой территориальный компромисс с Кремлем - это война, отложенная на будущее. Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому "колоссу на глиняных ногах", - написал Данилов.

В результате российских обстрелов Харькова погибли 17 человек

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Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что в результате российских обстрелов Харькова погибли 17 человек, в том числе ребенок 2009 года рождения. Еще 42 человека получили ранения, среди них 12-летняя девочка, которую взрывной волной выбросило из дома. Оба ее родителя погибли в квартире.

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Разрушенная школа в Бахмуте, фото из архива

Во Львове подписан меморандум об участии Турции в послевоенном восстановлении Украины. Первым проектом может стать строительство моста в селе Романовка Киевской области, который соединял Бучу и Ирпень со столицей и был разрушен в первые дни войны, сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

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Сотрудники Запорожской АЭС, захваченной российскими военными, опубликовали обращение к мировому сообществу. "Последние две недели атомная станция стала, по сути, целью непрерывных военных атак. Артиллерийские удары становятся с каждым разом все более мощными и опасными, а угроза уничтожения критически важных объектов обеспечения ядерной безопасности все реальнее", - пишут работники станции.

По их словам, с начала войны многие сотрудники получили тяжелые ранения или погибли на рабочих местах. Последствия возможной аварии на АЭС "могут оказаться на порядок ужаснее итогов трагедий в Чернобыле и на Фукусиме", предупредили авторы письма, подчеркнув, что в мировой практике нет аварийных планов защиты ядерных объектов в ситуации, когда они становятся территорией боевых действий. "Мы умеем профессионально управлять ядерной реакцией. Но бессильны перед человеческой безответственностью и безумием", - заключают сотрудники ЗАЭС.

Трехсторонний саммит Зеленского, Эрдогана и Гутерриша длился 40 минут

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Во Львове завершился трехсторонний саммит с участием президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщает турецкое агентство Anadolu. Встреча в закрытом режиме продлилась 40 минут.



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Россия отказалась выводить войска и вооружения с Запорожской АЭС. Предложение создать вокруг Запорожской АЭС демилитаризованную зону "неприемлемо", поскольку это сделает станцию более уязвимой, заявили в министерстве иностранных дел России. "Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне", - цитирует ТАСС замдиректора департамента информации и печати МИД Ивана Нечаева.

Между тем на Западе считают, что Россия фактически препятствует посещению ЗАЭС экспертами МАГАТЭ. В частности, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил журналистам 16 августа, что доставлять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, так как для этого пришлось бы пересекать линию фронта. "Все что угодно могло бы произойти, если бы делегация МАГАТЭ поехала через линию фронта. Ее бы, например, обстреляли или еще что-то совершили в отношении ее. А для того, чтобы выдать это за российскую провокацию, эти люди готовы на все”, - пояснил Вишневецкий.



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Во Львове начались переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.



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"Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождения из плена наших военнослужащих и медиков", - написал президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Особое внимание, по его словам, было уделено "теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС". "Этот преднамеренный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия для всего мира. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", - призвал украинский президент.

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Общее число погибших в результате российских обстрелов Харькова накануне вечером и в ночь на 18 августа возросло до 16 человек, сообщает издание "Суспільне Новини". В разрушенном общежитии в Салтовском районе погибли 12 человек, в общежитии в Слободском районе - четыре человека.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Остановка Запорожской АЭС российскими военными "приблизит сценарий радиоактивной катастрофы", заявили в украинской государственной энергетической компании "Энергоатом". "Из-за отключения генераторов АЭС от энергосистемы Украины они не смогут использоваться для собственных нужд охлаждения топлива в случае отключения электроэнергии на станции", - говорится в сообщении компании.

Ранее в российском Минобороны допустили возможность вывода в "холодный резерв" пятого и шестого энергоблоков станции и фактической остановки АЭС. Это может произойти "при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции", заявили в ведомстве.

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Минобороны России сообщило о передислокации трех самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск в Калининградской области. Это было сделано "в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания", заявили в ведомстве, добавив, что самолеты будут нести "круглосуточное боевое дежурство".

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В результате дневных обстрелов Николаева погиб один человек, еще двое получили ранения и были госпитализированы, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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Минобороны Великобритании опубликовало свежую карту с расстановкой сил на линии фронта в Украине, а также с направлениями вероятных атак российских и украинских войск.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов, где примет участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает агентство Anadolu.

Хроника событий 18 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 августа 14.00 - 23.59 >>>

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