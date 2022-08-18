Минобороны России допустило остановку Запорожской АЭС

На 176-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями четверга, 18 августа (время московское).

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"При продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" пятого и шестого энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", - заявил начальник войск РФ радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Представитель российского Минобороны вновь обвинил Украину в обстреле АЭС и в планах "инсценировать провокацию техногенной катастрофы" на станции. Украина отвергает обвинения российской стороны и настаивает, что Россия использует ситуацию на АЭС для "ядерного шантажа" и обстреливает ее с целью отключить энергоснабжение украинских регионов.

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Сильный износ российских танков в Украине, скорее всего, частично связан с тем, что Россия не смогла наладить адекватное использование динамической защиты (ERA), утверждает в ежедневной своде Минобороны Великобритании. Проблема сохраняется со времен войны в Чечне в 1994 году. Динамическая защита состоит из металлических контейнеров на основной броне танка. При попадании снаряда в контейнер происходит его подрыв навстречу снаряду, что снижает итоговый урон. "Весьма вероятно, что многим российским танкистам не хватает подготовки для обслуживания ERA, что приводит либо к плохой установке взрывчатых элементов, либо к их полному отказу.

Эти недостатки, вероятно, способствуют широко распространенным случаям отрыва башни танка, которые хорошо задокументированы в видеозаписях очевидцев из Украины", - пишет британское ведомство. Это лишь один из примеров неспособности российского командования обеспечить должный уровень боевой дисциплины, заключает Минобороны страны.

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В течение июля пять крупнейших европейских стран и Великобритания практически прекратили оказывать Украине военную помощь, пишет издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который с начала войны отслеживает военные поставки Киеву.

Тенденция к снижению помощи со стороны Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Польши наблюдается с апреля, констатирует руководитель проекта Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш. "Несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", - отмечает он. Требеш в разговоре с Politico призывает крупнейшие экономики Европы относиться к войне в Украине как к кризису во время пандемии коронавируса. Фонд восстановления после пандемии включает в себя примерно 800 млрд евро в виде займов и грантов, а общая военная помощь Украине составляет лишь малую часть этой суммы, указывает Требеш.

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Командир пророссийского военного отряда "Троя" Владимир Новиков заявил, что в Запорожской области формируется добровольческое подразделение из местных жителей, которое будет участвовать в военных действиях на стороне России. "Троя" действует на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области

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Япония выделит Молдове безвозмездно 1 млрд иен в связи с прибытием в страну большого количества беженцев из Украины, сообщил японский МИД. Как указывается в его заявлении, деньги должны пойти на поддержку медицинской системы, у которой и ранее не всегда хватало ресурсов для обслуживания даже местных жителей, а на фоне волны миграции она оказалась в еще более сложном положении.

Россия перенаправляет поставки угля на восток

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В июле выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объемы российского угля из европейских стран были направлены в Китай и Индию. В связи с этим объемы поставок за рубеж почти не изменились. Об этом говорится в обзоре экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ). По данным экспертов, российский уголь независимо от направления продается на 45–50% дешевле мировых цен.

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Заместитель вице-канцлера по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций Эстонии Луука Кристьян Ильвес сообщил о масштабных кибератаках, которым подверглись в среду гоучреждения и предприятия частного сектора республики. Он также заявил, что атаки были неэффективными.

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В результате ночных ракетных ударов по Харькову пять человек пострадали, среди них ребенок. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате попаданий вспыхнули несколько пожаров. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что по городу было нанесено пять ударов.

В России стали вербовать в армию подследственных из СИЗО

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Российское руководство стремится представить удары по военным объектам в Крыму как теракты, чтобы отвлечь внимание от нарушений международного права со стороны России и призывов признать РФ государством-спонсором терроризма, пишет в своей традиционной сводке Институт исследования войны (ISW). В связи с этим американские аналитики предполагают, что российские официальные лица, вероятно, будут все чаще связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с операциями, которые проводят мусульманские экстремистские организации.

При этом ISW пишет, что нападения на российские военные объекты вполне подпадают под законное применение силы, не являются актами терроризма и нет никаких доказательств того, что эти нападения совершили исламские экстремисты. 17 августа власти аннексированного Крыма заявили, что ФСБ Крыму нейтрализовала ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" в Джанкое и Ялте, бездоказательно обвинив Киев в координации операций этой организации, указывает ISW.

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В России для участия в войне в Украине начали вербовать подозреваемых и обвиняемых, которые находятся в СИЗО, сообщила правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, уголовные дела при этом приостанавливают. Существование такой практики подтвердил изданию "Осторожно, новости" основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он сообщил, что на горячую линию проекта поступала информация о подобных случаях в Москве и области, Санкт-Петербурге, Рязани, Твери и Брянске.

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Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (около $350 млн) на закупку газа к отопительному сезону. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter, назвав это "очередным шагом солидарности от дружественной Канады и поблагодарив премьер-министра Канады Джастина Трюдо, министра финансов Христю Фриланд и весь канадский народ за непоколебимую поддержку Украины.

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В преддверии встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, на которой должна обсуждаться ситуация вокруг Запорожской АЭС, Владимир Зеленский вновь заявил о необходимости вывода российских войск с территории электростанции. "Это должно произойти без всяких условий и как можно скорее", - заявил украинский лидер в традиционном вечернем видеообращении 17 августа. По его словам, украинские дипломаты, ученые и представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) работают над тем, чтобы сделать возможным приезд экспертной комиссии на ЗАЭС. "Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее может гарантировать возвращение к нормальной ядерной безопасности для украинского государства, международного сообщества и МАГАТЭ", - подчеркнул президент Украины. В намеченном на 18 августа саммите во Львове также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Обстрел общежития в Харькове: 7 погибших, 16 раненых

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По информации харьковских властей, в обстрелянном российской армией накануне вечером общежитии проживали люди с нарушениями слуха и речи. Об этом, в частности, написала в Facebook советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова, подчеркнув, что "они могли не услышать тревогу". Собеседники "Украинской правды" в местных органах власти сообщили изданию, что эти люди, возможно, находятся под завалами, но спасатели не могут до них докричаться, а они сами не могут объяснить, где они находятся и что с ними. По обновленным данным, в результате обстрела в общежитии в харьковском районе Салтовка погибли семь человек, 16 получили ранения, среди них - 11-летний ребенок.

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В течение минувших суток российские войска совершили 15 обстрелов Сумской области. По словам председателя областной военной администрации Дмитрия Живицкого, под обстрел попали территории 8 громад - Белопольской, Великописаревской, Эсманской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалыгинской и Буринской. По сведениям Живицкого, в общей сложности зафиксировано 176 выстрелов, обошлось без жертв, но есть разрушения, в частности зданий школы и дома культуры.

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Украинское Оперативное командование "Юг" сообщает, что авиация Украины нанесла удары по опорным пунктам и районам сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники в Нововознесенском и Александровке Херсонской области, уничтожен российский склад снабжения боекомплектом в Белогорке Херсонской области. По сведениям ОК "Юг", кроме того, уничтожены самоходная пушка 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, убиты 29 российских военнослужащих.

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Штаб-квартира Fitch в Нью-Йорке

Рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Украины с уровня "RD" до "CC". Причиной стала реструктуризация внешних обязательств, проведенная на прошлой неделе. Иностранные кредиторы предоставили Украине двухлетнюю отсрочку по предстоящим выплатам по облигациям на сумму почти 20 миллиардов долларов. Рейтинг "CC" означает недостаточную кредитоспособность, "RD" - это последний рейтинг Fitch перед полным дефолтом.

Разведка Украины: Россия перебрасывает авиацию вглубь Крыма и на территорию РФ

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По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, военные власти РФ перемещают свои самолеты и вертолеты с аэродромов передового базирования в аннексированном Крыму на запасные аэродромы на полуострове и аэродромы постоянного базирования на территории РФ. Украинской разведке известен перелет после серии взрывов на военных объектах в Крыму не менее 24 самолетов и 14 вертолетов - на аэродромы в Гвардейском, Херсонесе, Севастополе, а также Краснодаре, Приморско-Ахтарске, Крымске, Геленджике, и станице Кущёвской Краснодарского края.

Хроника событий 17 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 августа 00.00 - 13.59 >>>

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