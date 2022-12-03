В Киеве назвали условия для переговоров с РФ о безопасности

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 декабря.

На 284-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 4 декабря (время московское).

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Киев готов предоставить РФ гарантии безопасности, но для этого российские войска должны покинуть территорию Украины, а сама Россия - выплатить репарации, выдать военных преступников и "добровольно сдать ядерное оружие", заявил руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде и глава украинской делегации на проходивших весной переговорах Украины и России Давид Арахамия.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон указал, что западные страны "должны проработать вопрос" о том, как они "дадут "гарантии России, когда она вернется за стол переговоров".

Хроника событий 3 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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