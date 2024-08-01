На экс-депутата Госдумы Илью Пономарева совершено нападение

Российский оппозиционер заявил о пятой попытке нападения на него. По данным украинских СМИ, дом Пономарева под Киевом был атакован БПЛА. Власти говорят о двух раненых при падении обломков сбитых дронов.

Живущий в Украине российский оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что на него совершено покушение. "Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься", - написал политик в своих соцсетях в четверг, 1 августа. Он выразил уверенность, что у недоброжелателей ничего не получится и пообещал рассказать подробности позже.

Детали происшествия привело издание "Обозреватель" со ссылкой на неназванных собеседников. По их словам, дом Пономарева под Киевом был атакован беспилотным летательным аппаратом "Герань-2", который взорвался в пяти метрах от входной двери. Политик был ранен, однако его жизни ничего не угрожает. Речь идет об одном из сбитых дронов, атаковавших Киевскую область, уточняет издание "Зеркало недели".

В ночь на 31 июля на территорию участка Пономарева уже прилетало три дрона, однако они были сбиты средствами противовоздушной обороны и упали на расстоянии 50-100 метров от дома, указал "Обозреватель". По его данным, полиция ведет расследование.

Власти региона: Двое раненых после падения частей дронов

Между тем начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков сбитых ночью дронов были ранены два человека. Мужчина и женщина доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, написал Кравченко в Facebook. Кроме того, в двух частных домах в одном из населенных пунктов региона повреждена кровля, иссечены фасады, выбиты окна и двери, добавил руководитель областной администрации.

Дела в отношении Илья Пономарева

Илья Пономарев избирался в Госдуму РФ 5-го и 6-го созывов, входил во фракцию партии "Справедливая Россия". В 2015 году он был лишен депутатской неприкосновенности, затем объявлен в международный розыск и заочно арестован российским судом.

В августе 2022 года Коптевский суд Москвы вновь заочно арестовал политика по делу о распространении "фейков" об армии РФ. В феврале в отношении Пономарева были возбуждены уголовные дела о государственной измене "в форме перехода на сторону противника", участии в террористической организации и публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности.

Илью Пономарева связывают, в частности, с "Легионом "Свобода России"- формированием, состоящим, предположительно, из россиян и воюющим в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Пономарева обвиняли также в том, что он стоит за Telegram-каналом "Утро Дагестан", который разжигал антисемитские настроения в республике и координировал действия погромщиков, ворвавшихся в аэропорт Махачкалы. Сам Пономарев категорически отрицал связь с этим каналом. Политик уже несколько лет постоянно проживает в Киеве и получил украинское гражданство.