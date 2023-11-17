По делу о беспорядках в Махачкале арестованы уже 27 человек

В документах Верховного суда Дагестана перечислены 27 жалоб на аресты по статье об участии в массовых беспорядках, пишет "Медиазона". Беспорядки вспыхнули перед прилетом рейса из Израиля в Махачкалу.

Количество арестованных по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 27 человек. Такие данные интернет-издание "Медиазона" приводит в пятницу, 17 ноября, со ссылкой на базу данных Верховного суда Дагестана.

В судебной документации перечислены 27 жалоб на аресты по статье об участии в массовых беспорядках. Ранее Верховный суд Дагестана утвердил решения в отношении 17 человек. Представители суда подтвердили "Медиазоне", что аресты связаны с делом о беспорядках в воздушной гавани. По данным издания, к 14 ноября в суды республики поступили протоколы о незаконном митинге в отношении не менее 302 человек.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Вечером 29 октября в международный аэропорт Махачкалы перед прибытием регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива ворвались несколько сотен человек. Они на несколько часов захватили аэропорт и, выкрикивая антисемитские лозунги, заходили в каждое помещение в поисках евреев. Участники беспорядков выламывали двери, блокировали выезжающие с территории авиаузла автомобили, самовольно проверяли паспорта у находившихся там людей и пытались прорваться в прилетевший самолет.

В ночь на 30 октября в город прибыл спецназ Росгвардии. После беспорядков были задержаны 60 человек. В результате произошедшего, по данным министерства здравоохранения Дагестана, пострадали 20 человек, в том числе девять полицейских.

Дагестанские власти, представители мусульманских и иудейских конфессий в России, а также ряд государств осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на западные спецслужбы. Управление Следственного комитета России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

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