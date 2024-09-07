ЕC укрепляет свое погранагентство Frontex, НПО обеспокоены

ЕС усиливает Frontex, чтобы бороться с, по его словам, отчасти Россией организованным наплывом мигрантов. НПО опасаются, что это может привести к выталкиванию последних в руки авторитарных режимов.

Когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в июле озвучивала приоритеты своего второго срока председательства, она заявила, что утроит - до 30 000 человек - число сотрудников агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex) и оснастит их "самыми современными технологиями".

Решение Евросоюза об усилении Frontex было принято на фоне сохраняющегося высокого уровня иммиграции и все громче звучащих призывов стран-членов рассматривать заявления о предоставлении убежища в третьих странах. Кроме того, Россию подозревают в том, что она продвигает мигрантов в ЕС через общие границы или региональных союзников.

Урсула фон дер Ляйен Фото: FREDERICK FLORIN/AFP

Вскоре после заявления фон дер Ляйен Frontex объявило тендер на 400 миллионов евро на покупку беспилотников, ночных очков и других средств наблюдения. "Мы используем эти инструменты для мониторинга маршрутов нелегальной миграции и выявления трансграничных преступлений, таких как контрабанда", - сообщил в интервью DW пресс-секретарь Frontex Кшиштоф Боровский. По его словам, эти средства особенно полезны, так как обеспечивают передачу видео в режиме реального времени, чтобы реагировать на ситуацию по мере ее развития.

Боровский также пояснил, что операции агентства "сосредоточены в ключевых районах, таких как Центральное и Восточное Средиземноморье, где нелегальная миграция, как правило, наиболее активна". Однако рост кадрового состава и предоставление крупных материальных ресурсов погранведомству ЕС, действия которого вызывали противоречивые оценки, столкнулись с резкой критикой со стороны гражданских активистов и НПО. Они опасаются, что увеличение потенциала Frontex может способствовать разворачиванию мигрантов на границах ЕС и возвращению их в руки авторитарных режимов.

Борьба с гибридной войной России

"Россия заманивает мигрантов из Йемена на север и целенаправленно толкает их к финской границе, - заявила фон дер Ляйен в вышеупомянутом выступлении. - Это одна из причин, по которой мы должны укреплять Frontex". В прошлом году Хельсинки обвинил Москву в использовании миграционного оружия, когда в Финляндию из РФ хлынул поток мигрантов, в том числе сирийцев и сомалийцев.

Ранее, в 2021 году, польские власти обвинили Россию в организации миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. В прошлом месяце в интервью российским госСМИ белорусский правитель Александр Лукашенко пригрозил ЕС, что позволит мигрантам идти, "куда они хотят", если с Минска не будут сняты санкции.

Афганские мигранты на белорусско-польской границе, октябрь 2021 года Фото: Attila Husejnow/SOPA/ZUMA/dpa/picture alliance

Ожидается, что новые беспилотники и другая техника, используемая Frontex для наблюдения, будут размещена на сухопутных границах ЕС, чтобы помочь странам-членам обнаружить скопления беженцев на российской территории. Но поскольку ультраправые партии, активно использующие антимиграционную риторику, добиваются все больших успехов по всей Европе, а консерваторы и центристы также начинают занимать все более жесткую позицию относительно неконтролируемой иммиграции, некоторые общественные активисты опасаются, что видеоданные, собранные беспилотниками Frontex, могут быть использованы для того, чтобы остановить мигрантов на пути на территорию ЕС.

Ультраправые укрепляют Frontex?

Представители кампании "Отменить Frontex", проводимой несколькими НПО, отмечают, что усиление позиций ультраправых в Европе и смещение центристских и либеральных партий в сторону правых в вопросах миграции укрепило поддержку агентства ЕС по безопасности внешних границ.

Протестующие в Греции требуют упразднить Frontex после кораблекрушения, унесшего жизни 78 мигрантов, июнь 2023 года Фото: Louisa Gouliamaki/AFP/Getty Images

По словам участницы кампании Жозефины Валеске, "Frontex усиливается благодаря ультраправой антииммигрантской политике, чтобы останавливать мигрантов на пути в ЕС, дабы у них не было даже шанса попросить убежище, право на которое законодательно закреплено". Frontex получает беспилотники и все больше сил и средств, "чтобы оттеснить мигрантов", уверена Валеске.

В мае и июне этого года более десяти стран ЕС направили еврокомиссару по внутренним делам Илве Йоханссон два письма, в которых призвали активизировать работу с просителями убежища. В одном из писем говорится, что Брюссель должен сместить акцент "с управления нелегальной миграцией в Европу" на поддержку транзитных стран или "регионов происхождения" беженцев.

Активисты предупреждают об опасности "пыток, рабства и смерти" для мигрантов

Оливер Куликовски, представитель немецкой НПО Sea Watch, работающей в Средиземном море и готовящей суда для спасения мигрантов, прогнозирует, что Frontex, скорее всего, будет использовать свое оборудование и технику для воздушного наблюдения, чтобы обнаруживать мигрантов и передавать их координаты "отрядам так называемой ливийской береговой охраны".

Спасательное судно Sea Watch 5 берет мигрантов на свой борт, март 2024 года Фото: Maria Giulia Trombini/Sea-Watch/dpa/picture alliance

Куликовски опасается, что когда мигранты вернутся в Ливию, им там грозят "пытки, рабство и смерть". Такие опасения подкрепляются расследованием, которое было проведено при поддержке ООН. В прошлом году международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что отправленные обратно в Ливию мигранты рискуют подвергнуться там "произвольному задержанию и пыткам".

В свою очередь пресс-секретарь Frontex Кшиштоф Боровский пояснил, что в ситуации поиска и спасения мигрантов сотрудники агентства обычно оповещают ближайшие спасательные координационные центры, где бы они ни находились, в том числе и в Ливии. При этом Боровский подчеркнул, что, хотя Frontex предоставляет технологические средства и поддержку в таких ситуациях, "принятие решений о вмешательстве или спасательных операциях лежит на властях (соответствующих стран. - Ред.) на суше или в море".

В прошлом году офис европейского уполномоченного по правам человека расследовал обвинения в адрес Frontex в том, что агентство могло бы спасти мигрантов, утонувших после инцидента у греческого побережья, когда опрокинулось переполненное судно Adriana. По итогам расследования был сделан вывод, что "действующие правила не позволили Frontex принять более активное участие в инциденте с Adriana" и что "выполнение обязательств по защите основных прав и обязанность по спасению жизней людей зависит от действий государств - членов ЕС".

Однако офис омбудсмена Евросоюза также предложил, что если Frontex занимается передачей методов наблюдения и повышением соответствующего технического потенциала странам, не входящим в ЕС, с плохой репутацией в области соблюдения прав человека или их систематическими нарушениями, то "всегда должна проводиться предварительная оценка влияния (таких действий Frontex. - Ред.) на права человека".

Беспилотники для спасения жизней

Активисты НПО настаивают на том, что в идеале БПЛА должны использоваться гражданскими организациями для оказания помощи людям, терпящим бедствие в море. По их мнению, заверения Frontex в том, что агентство пытается спасти людей, несостоятельны.

В опубликованном в 2022 году докладе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) указала, что Frontex причастно к злоупотреблениям в Ливии и что его гарантии являются пустым звуком, "пока пограничное ведомство не использует имеющиеся в его распоряжении технологии и информацию для обеспечения быстрого спасения людей и их высадки в безопасных портах".

Международная организация по миграции (МОМ) зафиксировала в прошлом году самое большое за последнее десятилетие число погибших на миграционных маршрутах - более 8000 человек, причем свыше половины из них утонули.