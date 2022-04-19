Frontex: Незаконные проникновения в ЕС достигли максимума с 2016 года

С начала года до конца марта зарегистрированы свыше 40 300 случаев незаконного пересечения внешних границ ЕС или попыток попасть в Евросоюз. Соответствующую предварительную статистику приводит во вторник, 19 апреля, базирующееся в Варшаве пограничное агентство ЕС Frontex.

Речь идет о 57-процентном приросте по сравнению с данными за аналогичный период 2021 года и о самом высоком показателе с 2016 года.

Большинство незаконных пересечений - не с территории Украины

На восточных рубежах Евросоюза зафиксированы более 950 подобных пересечений. При этом подавляющее большинство беженцев из Украины попадает на территорию европейского сообщества законным путем - через контрольно-пропускные пункты - и поэтому не включено в обновленную статистику агентства, отметили в Frontex.

Большинство нелегалов пытались пересечь границу в рамках западнобалканского маршрута, к примеру, проникая на территорию Болгарии или Венгрии. Там число успешных случаев или подобных попыток составило 18 300.

Frontex приводит цифры и по региону восточного Средиземноморья. Так, морским путем в Грецию или на Кипр попали или пытались попасть 7000 раз, на испанские Канарские острова - 5850 раз.

Фактические цифры могут быть еще выше

По данным экспертов, возросло также число случаев и попыток незаконного проникновения из ЕС в Великобританию (8900).

В пограничном агентстве отмечают, что фактические цифры - скорее всего, выше нашедших отражение в статистике. Кроме того, одно и то же лицо могло быть учтено несколько раз.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, начиная с 24 февраля Украину покинули около 4,9 млн человек. Убежище в ФРГ нашли почти 360 тыс. из них.

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