 На берег в Италии сошли более 400 спасенных в Средиземном море беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 11.06.2022

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Европа

На берег в Италии сошли более 400 спасенных в Средиземном море беженцев

Терпевших бедствие в открытом море людей спасли корабли организаций Sea Watch и Mediterranea Saving Humans.

Лодка с мигрантами в Средиземном море

Лодка с мигрантами в Средиземном море (фото из архива)

Более 400 спасенных в Средиземном море беженцев высажены на берег в Италии. "Мы рады, что они на суше", - заявила в субботу, 11 июня, в Twitter неправительственная организация Sea Watch. Активисты раскритиковали действия итальянских властей, заявив, что прошло трое суток, прежде чем борт корабля Sea Watch 3 в сицилийском порту Поццалло смогли покинуть все находившиеся на нем люди.

Экипаж Sea Watch 3 в ходе шести спасательных рейсов 2-6 июня поднял на борт около 300 находившихся в открытом море людей. В четверг, 9 июня, спасатели получили разрешение зайти в порт Поццалло. Кроме того, на берег сошли 92 беженца, спасенных командой корабля Mare Jonio, который принадлежит организации Mediterranea Saving Humans.

С начала 2022 года в Средиземном море погибли более 800 беженцев

В Средиземном море отсутствуют государственные спасательные миссии. Помощью беженцам, пытающимся добраться до Европы, занимаются частные организации. Власти Мальты уже несколько лет не разрешают спасательным кораблям заходить в ее порты. В Италии получение подобного разрешения занимает зачастую много дней.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала текущего года погибли или пропали без вести не менее 817 человек, пытавшихся пересечь Средиземное море. С учетом незарегистрированных случаев этот показатель, по всей вероятности, гораздо выше.

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  • Карпаты в Румынии

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

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  • Погранслужба патрулирует латвийско-российскую границу

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    Автор: Александра Ёлкина


Смотреть видео 01:19

Италия не справляется с потоком беженцев

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