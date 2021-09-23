В Германии от коронавируса привиты почти две трети жителей

Почти две трети жителей Германии (63,6 процента, 52,9 млн человек) прошли полную вакцинацию от коронавируса. При этом 67,5 процента населения (56,1 млн человек) получили как минимум одну из двух необходимых доз вакцины, сообщил в четверг, 23 сентября, Институт имени Роберта Коха (RKI) в Берлине.

Привиты почти 40 процентов подростков с 12 лет

Среди взрослого населения ФРГ старше 18 лет доля частично либо полностью привитых составляет 78,3 процента, среди подростков 12-17 лет - почти 40 процентов, сообщил в микроблоге Twitter министр здравоохранения страны Йенс Шпан (Jens Spahn). "Прививка защищает и возвращает назад свободу и нормальную жизнь", - написал он далее.

22 сентября вакцину получили 260,5 тысячи человек. Среди федеральных земель по показателям вакцинированных лидирует Бремен (78,3 процента полностью либо частично привитых). В 15 из 16 земель этот показатель превышает 60 процентов, в Саксонии он равняется 57,3 процента.

Показатели инфицированных снижаются

За минувшие сутки в Германии выявлено 10 696 новых инфицированных, общее число случаев с начала пандемии превышает 4,17 миллиона человек. Ровно неделю назад данный показатель был на 2229 выше. Средний показатель инфицированных по Германии за последние семь дней за сутки снизился с 65,0 до 63,1 случая на 100 тысяч населения. Число летальных исходов от COVID-19 в Германии увеличилось на 115 до 93 238.

В настоящее время власти Германии пытаются разными способами убедить еще не вакцинированных от COVID-19 жителей сделать прививку. В частности, в середине сентября по всей стране прошла всеобщая неделя вакцинации.

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