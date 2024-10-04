"Досье": Из ИК-3 изъяли всё, с чем контактировал Навальный

Следствие изъяло из колонии все предметы, с которыми Алексей Навальный контактировал перед смертью - его личные вещи, смывы с пола камеры и даже снег, на котором он лежал.

Судя по материалам Следственного комитета России, из исправительной колонии №3, где отбывал наказание и где погиб Алексей Навальный, были изъяты все предметы, с которыми он контактировал перед смертью, включая снег, на котором лежал политик. Об этом в четверг, 3 октября, пишет Центр "Досье", ссылаясь на документы следствия, оказавшихся в распоряжении журналистов.

В частности, изъятию подлежали образцы тканей Навального, его одежда и нижнее белье (при этом трусы были изъяты и запакованы в отдельный пакет), личные вещи, вплоть до туалетной бумаги, образцы пищи, смывы с бушлата, с пола в камере, четыре видеорегистратора, на которые могли попасть последние минуты жизни политика, и прочее.

Следователи забрали также медицинские перчатки одного из осужденных, который, вероятно, помогал медикам и "контактировал" с Навальным.

Из 75 позиций изъятых объектов только 31 отправлены на экспертизу

В публикации указывается, что всего в описи изъятых объектов было 75 позиций. При этом только напротив 31 позиции из этого перечня стоит пометка, что они отправлены на экспертизу. Передавались ли криминалистам остальные предметы, в том числе одежда и нижнее белье, неизвестно, отмечают расследователи.

Издание указывает, ссылаясь на документы Следственного комитета, что в медицинском заключении, составленном по результатам осмотра Навального врачом перед отправкой его в ШИЗО за два дня до смерти, 14 февраля, констатировалось, что состояние здоровья политика позволяло ему находиться в штрафном изоляторе в течение 15 суток.

"Действия следствия могут свидетельствовать в пользу того, что правоохранительные органы пытались изъять все предметы, на которых теоретически могли оставаться следы отравляющего вещества", - пишет Центр "Досье", напоминая, что к версии об отравлении ранее склонялись соратники политика и издание The Insider.

Ранее Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", считающийся близким к силовым структурам России, сообщил, что из версии постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Навального, которое было передано его родственникам, "были вырезаны несколько листов с перечислением повреждений, обнаруженных на теле политика". В числе прочего речь идет о кровоподтеках на голенях, стопе и локтях. Утверждается, что они могли появиться на теле за 30-40 минут до смерти. В обнародованном "ВЧК-ОГПУ" пятистраничном документе, который, по утверждению авторов, является полной версией проекта постановления, подробное описание повреждений, обнаруженных на теле Навального, занимает целую страницу.

В отредактированном варианте постановления, который опубликовало издание The Insider, отсутствовали симптомы, которые могли свидетельствовать о возможном отравлении политика: боли в области живота, рвота и судороги.

Открытое письмо врачей о смерти Навального

В середине августа вдова политика Юлия Навальная получила официальное постановление Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела о смерти ее мужа. В нем было сказано, что политик умер в результате "комбинированного заболевания", причиной которого являлась, в том числе, аритмия.

В конце августа более 100 врачей направили в Следственный комитет РФ открытое письмо с требованием возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности виновных в смерти оппозиционера. "Очевидно, что смерть Алексея Навального произошла вследствие халатного исполнения сотрудниками ФСИН своих обязанностей", - констатировали авторы.

Они напомнили, что политика регулярно отправляли в штрафной изолятор и что перед каждым таким случаем он должен был проходить медосмотр. На этой процедуре неизбежно было бы выявлено выраженное повышение артериального давления и "должна была быть назначена гипотензивная терапия", считают врачи.