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ПолитикаРоссия

Навальная: СК отказался расследовать смерть оппозиционера

Екатерина Венкина
15 августа 2024 г.

Как следует из полученных Юлией Навальной документов, СК не увидел в гибели политика "события преступления".

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Свечи в память об Алексее Навальном
Свечи в память об Алексее Навальном (16 февраля)Фото: Milan Kammermayer/AFP

Следственный комитет (СК) РФ отказался расследовать смерть российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом в четверг, 15 августа, сообщила вдова политика Юлия Навальная.

Как следует из прилагаемых ей копий документов, СК не увидел в гибели оппозиционера "события преступления". Постановление датировано 26 июля 2024 года.

По версии Следственного комитета, произошедшее стало следствием "комбинированного заболевания", в том числе - "гипертонической болезни", "диффузного миокардеосклероза", "отека легких" и "аритмии". В целом в справке перечислено около десятка различных медицинских диагнозов.

"Алексей Навальный был в камере ШИЗО. В 12.10 его вывели на прогулку. Во время нее ему стало плохо, его "поместили" в медсанчасть, и там он умер. Скорая приехала, но сделать ничего не смогла, в 14.17 констатирована смерть", - кратко пересказала Навальная содержание документов.

"Нарушение ритма сердца невозможно установить посмертно"

По словам вдовы политика, наблюдается ряд противоречий с теми данными, которые есть у команды Навального. "Нам прекрасно известно, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО. Что умирал он там, один", - написала она. "В последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе", указала Навальная. К тому же "нарушение ритма сердца невозможно установить посмертно", добавила она.

Между тем бывший врач Навального - Александр Полупан - в беседе с "Агентством" так прокомментировал заключение: "Либо не нашли причину смерти и натянули сову на глобус, чтоб что-то написать. Либо нашли, но решили ее скрыть и написали про аритмию".

По словам медика, последняя либо может являться врожденным заболеванием, и тогда должна была проявиться в более молодом возрасте, либо структурной патологией - однако ее ни при многочисленных обследованиях политика, ни при вскрытии, не выявили.

Вдова оппозиционера также задалась вопросом, почему при наличии такого "букета" заболеваний его не лечили в колонии и "каждый раз решали, что он абсолютно здоров".

Юлия Навальная уточнила, что съемку с камер в колонии ей не показывают и личные вещи, включая крестик, не отдают: "Мало ли, что там на нем можно найти с помощью нормальной экспертизы".

Команда Навального продолжает расследование

Навальная добавила, что ее команда продолжает расследование, и предложила награду за любую информацию.

Федеральная служба исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Алексея Навального в колонии в Харпе днем 16 февраля.

"Медленное убийство Алексея Навального кремлевским режимом ярко напоминает, как он полностью пренебрегает человеческой жизнью", - заявил после сообщений о смерти политика верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Путин - это не Россия, а Россия - это не Путин", - отметил он, добавив, что ЕС будет продолжать поддерживать гражданское общество РФ.

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