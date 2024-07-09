Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по обвинению в "участии в экстремистском сообществе". Как утверждается в сообщении пресс-службы московских судов во вторник, 9 июля, Навальная "скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключении под стражу сроком на 2 месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. По обвинению в "участии в экстремистском сообществе" Юлии Навальной грозит до шести лет лишения свободы.

На сайте московских судов сначала не было никакой информации о заседании Басманного суда, отмечает издание "Медиазона". Сведения о нем были, как считает "Медиазона", специально скрыты, чтобы никто не мог наблюдать за судом, который по умолчанию проходит в открытом режиме. Позднее карточка дела об аресте Юлии Навальной появилась. В ней говорится, что заседание состоялось в 15.00 по московскому времени. Само постановление об аресте не будет опубликовано.

В начале июля вдова оппозиционного политика Алексея Навального была избрана председателем международной правозащитной организации Human Rights Foundation (HRF), сменив на этом посту оппозиционера и сооснователя Форума свободной России Гарри Каспарова. Каспаров возглавлял фонд Human Rights Foundation с 2012 года.

Навальная: Путин - убийца и военный преступник

"Ой, а что не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест?!" - прокомментировала решение суда Юлия Навальная. "Когда будете писать об этом, не забудьте, пожалуйста, написать главное: Владимир Путин - убийца и военный преступник. Его место в тюрьме, и не где-нибудь в Гааге, в уютной камере с телевизором, а в России - в такой же колонии и такой же камере 2 на 3 метра, в какой он убил Алексея", - написала она.

Дело об "экстремистском сообществе" против оппозиционного политика Алексея Навального и его соратников возбудили еще в сентябре 2021 года. Первой, кого задержали по этому делу, стала экс-глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, приговоренная позднее к девяти с половиной годам лишения свободы.

Вскоре после того как Алексей Навальный умер в колонии в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, Юлия Навальная заявила, что продолжит дело мужа.

Юлия Навальная - лауреат премии DW и немецкой "Премии за свободу СМИ"

В 2024 году Юлии Навальной, а также созданному Алексеем Навальным Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) была присуждена премия "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) медиакомпании Deutsche Welle (DW). "Юлия Навальная с самого начала поддерживала политическую деятельность своего мужа Алексея Навального в борьбе за свободу прессы и свободу выражения мнений в России - несмотря на все риски, постоянные угрозы и личные ограничения, - заявил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). - Я преклоняюсь перед ее непоколебимым мужеством, ее убежденностью и силой, с которой она борется за свободную Россию и отстаивает интересы тех, кого Владимир Путин хочет заставить замолчать".

До этого вдова российского оппозиционера получила также немецкую "Премию за свободу СМИ" ("Freiheitspreis der Medien"), присужденную ей и посмертно - ее мужу. "Я буду продолжать бороться за свободу СМИ, как это делал Алексей, и я сделаю свой вклад в это дело", - пообещала Юлия Навальная на церемонии вручения премии. Присутствующие в зале несколько минут стоя аплодировали ей.