"ВЧК-ОГПУ": Из постановления по Навальному убрали симптомы

В опубликованной Telegram-каналом "ВЧК-ОГПУ" "полной версии" постановления следователя, подлинность которой подтвердить нельзя, указаны признаки, которые могли бы указывать на отравление Алексея Навального.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" , считающийся близким к силовым структурам России, опубликовал в четверг, 3 октября, пятистраничный документ, который, по утверждению авторов, является полной версией проекта постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти оппозиционера Алексея Навальногов российской колонии.

"Родственникам политика следователь Александр Варапаев передал уже "кастрированное" постановление, - говорится в посте. - Помимо того, что Варапаев удалил из постановления симптомы, которые могут указывать на отравление, из постановления были вырезаны несколько листов с перечислением повреждений, обнаруженных на теле политика".

Повреждения на теле Алексея Навального

Подробное описание повреждений, обнаруженных на теле политика, которому стало плохо во время дневной прогулки в колонии 16 февраля, занимает целую страницу документа, обнародованного "ВЧК-ОГПУ". В числе прочего речь идет о кровоподтеках на голенях, стопе и локтях. Утверждается, что они могли появиться на теле за 30-40 минут до смерти и "в причинно-следственной связи со смертью не состоят".

Кроме этого, упоминаются кровоизлияния на нижней губе и передней стенке трахеи, появившиеся, согласно документу, в результате искусственной вентиляции легких, а также переломы ребер, произошедшие в ходе реанимации и изъятия тканей для экспертизы.

У Навального были зафиксированы также кровоизлияние на слизистой оболочке внешней губы и кровоизлияние в глубоких мышцах поясничной области, следует из этих данных. Указывается, что повреждения "образовались при проведении реанимационных мероприятий".

В расширенной версии постановления названы и переломы трахеи, появившиеся посмертно в ходе исследования тела, а также в результате операции, которую Алексею Навальному, как утверждается, делали несколько лет назад.

Жалобы Навального на боль в животе и рвота

Из текста "ВЧК-ОГПУ" следует, что Навальный "начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота", а после рвоты и судорог потерял сознание.

Ранее, 29 сентября, расследовательское издание The Insider сообщило, что получило доступ к "сотням документов", связанных со смертью Алексея Навального. При этом журналисты обнародовали две версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти политика, подписанные майором юстиции Александром Варапаевым.

В первой версии говорилось, что Алексей Навальный 16 февраля "начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание". В отредактированном варианте постановления, который впоследствии и был опубликован, отсутствовали симптомы, которые могли свидетельствовать о возможном отравлении политика: боли в области живота, рвота и судороги.

В публикации The Insider говорилось далее, что в распоряжении редакции оказалась опись объектов, изъятых после смерти оппозиционера: там тоже фигурируют "образцы рвотных масс", которые якобы были отданы на экспертизу. При этом официально ни об экспертизе, ни о рвоте не сообщалось.

Открытое письмо врачей о смерти Навального

Вдова политика Юлия Навальная получила официальное постановление Следственного комитета России об отказе в возбуждении уголовного дела о смерти ее мужа в середине августа. В нем было сказано, что политик умер в результате "комбинированного заболевания", причиной которого являлась, в том числе, аритмия.

В конце августа более 100 врачей направили в Следственный комитет РФ открытое письмо с требованием возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности виновных в смерти оппозиционера. "Очевидно, что смерть Алексея Навального произошла вследствие халатного исполнения сотрудниками ФСИН своих обязанностей", - констатировали авторы.

Они напомнили, что политика регулярно отправляли в штрафной изолятор и что перед каждым таким случаем он должен был проходить медосмотр. На этой процедуре неизбежно было бы выявлено выраженное повышение артериального давления и "должна была быть назначена гипотензивная терапия", считают врачи.

Отмена прокуратурой решения следователя не возбуждать уголовное дело

3 сентября соратник Навального Иван Жданов написал в Telegram, что российская прокуратура отменила решение следователя не возбуждать уголовное дело по факту смерти оппозиционера. "Материал направлен в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по ЯНАО", - указано в постановлении прокуратуры Ямало-Немецкого автономного округа РФ, фотокопию которого выложил Жданов.

Как отметил тогда соратник Навального, это "не значит, что уголовное дело возбудят". "Это значит, что продолжится проверка. Будут думать, как по-другому представить убийство Алексея Навального. Или будут бесконечно долго проводить эту "проверку", - заявил Жданов.