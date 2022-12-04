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Строительство военного корабля компанией ThyssenKrupp Marine Systems на верфи в КилеФото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance
ПолитикаСША

SIPRI: Рынок вооружений преодолевает последствия пандемии

Сергей Гуща
2 ч. назад

Продажи оружия в мире в 2021 году продолжали расти меньшими темпами, чем до пандемии. Оружейные компании столкнулись с высокой инфляцией и нарушением цепочек поставок. Подробности - у DW.

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Совокупные продажи крупнейших 100 оружейных и военных сервисных компаний в мире выросли в 2021 году на 1,9% и составили 592 миллиарда долларов, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 5 декабря. Темпы роста в 2021 году были выше, чем годом ранее (1,1%), но ниже среднего показателя по итогам четырех лет, предшествовавших пандемии COVID-19 (3,7%).

За общими цифрами скрываются значительные региональные различия. Так, продажи оружия североамериканскими компаниями из США и Канады упали на 0,8 процента (2,3 млрд долларов). В то же время в других регионах мира произошел резкий скачок: самые высокие темпы зафиксированы на Ближнем Востоке (+6,5%) и в Азии и Океании (+5,8% или 7,4 млрд долларов).

Инфляция и последствия пандемии

В 2021 году оружейные компании столкнулись с рядом проблем, которые отчасти привели к сокращению продаж некоторыми из них, говорится в докладе. В основном, это было вызвано инфляцией, а также перебоями в цепочках поставок и нехваткой рабочей силы, вызванными ограничительными мерами, введенными во многих странах для борьбы с пандемией ковида. Так, итальянская Leonardo получает комплектующие от 11 000 компаний по всему миру, норвежская Kongsberg имеет около 8500 поставщиков.

В прогнозе на 2022 год SIPRI отмечает, что к существующим проблемам с цепочками поставок у крупных оружейных компаний добавились новые, связанные с российской агрессией против Украины. Россия экспортирует сырье, такое как алюминий, медь, сталь и титан, которые используются при производстве военной техники. С введением санкций странами Запада против России, в том числе запретом Евросоюза на импорт российской стали и резким сокращением экономических связей западных стран с Россией, оружейные компании начали закупать сырье у других поставщиков.

США по-прежнему доминируют на рынке вооружений

Система ПВО Patriot
Система ПВО PatriotФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Несмотря на сокращение продаж на 0,9 процента в 2021 году, оружейные компании из США по-прежнему доминируют в мире. Из 100 крупнейших производителей оружия 40 расположены в США, на них приходится 51% мировых продаж (299 млрд долларов). В топ-100 американские компании с 2018 года занимают первые пять строчек рейтинга. Возглавил его в очередной раз концерн Lockheed Martin, заработавший в прошлом году 60,3 млрд долларов. Raytheon Technologies (2-е место) была единственной компанией в первой пятерке, увеличившей продажи - на 9,1 процента. Снижение показателей, о котором сообщили Lockheed Martin, Boeing (3-е место) и General Dynamics (5-е место) было в основном обусловлено инфляцией, так как продажи оружия у них увеличились в номинальном выражении, отмечает SIPRI.

Военная модернизация Китая

Вторым производителем оружия в мире в 2021 году был Китай. Восемь китайских компаний вошли в топ-100 и четыре - в первую десятку. Их совокупные продажи достигли 109 млрд долларов, рост составил 6,3 процента по сравнению с 2020 годом. "С середины 2010-х годов в китайской военной промышленности наблюдается волна консолидации, - отметил Сяо Лян, научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI. - В 2021 году китайская компания CSSC стала крупнейшим в мире производителем военных кораблей с продажами оружия на 11,1 млрд долларов". Рост продаж оружия отражает масштабы военной модернизации КНР и ее цель стать самодостаточной в производстве всех категорий основного вооружения, отмечается в докладе.

Производители вооружений в Европе

В список 100 крупнейших производителей оружия в 2021 году вошло 27 компаний из Европы. Их суммарный объем продаж по сравнению с 2020 годом вырос на 4,2 процента и достиг 123 млрд долларов. Как прогнозирует SIPRI, продажи, вероятно, продолжат расти в 2022 году, поскольку спрос на оружие в Европе растет из-за вторжения России в Украину. Великобритания лидирует в Европе и является третьей в мире страной по этому показателю. Восемь британских производителей, попавших в топ-100, продали вооружений на 40,4 млрд долларов - на 2,7% меньше, чем в 2020 году. Кроме того, пять французских компаний получили за год 28,8 млрд долларов (+15%), две итальянских - 16,9 млрд. евро (+15%).

Что касается Германии, в сотню ведущих мировых производителей оружия вошли четыре немецких компании: Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt и Diehl, совокупный объем продаж которых достиг 9,3 млрд. долларов. Из европейских компаний в топ-100 попали также по одной из Украины ("УкрОборонПром"), Польши (PGZ), Норвегии (Kongsberg) и Испании (Navantia).

Трансъевропейские компании

Танк Leopard 2A7 компании KMW
Танк Leopard 2A7 компании KMWФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

В топ-100 вошли и три трансъевропейских предприятия. Самые высокие показатели среди них зафиксировал концерн Airbus, продавший оружие на 10,9 млрд долларов (-15%). "Большинство европейских компаний, специализирующихся в военной аэрокосмической отрасли, сообщили об убытках за 2021 год, причину которых они видят в сбоях в цепочках поставок", - говорит Лоренцо Скараццато, исследователь Программы расходов и производства вооружений SIPRI. В то же время производитель систем ПВО и ракет концерн MBDA увеличил продажи на 15% до 5 млрд долларов, поскольку начался процесс наверстывания поставок, отложенных из-за пандемии.

Новой в списке на 44-м месте оказалась компания KNDS, образовавшаяся в результате слияния французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei Wegmann (KMW). В 2021 году она заработала 3 млрд долларов, что на 9,7% больше, чем KMW и Nexter вместе в 2020 году. Создание KNDS является примером консолидации оружейной промышленности в европейском контексте, отмечает SIPRI в своем докладе.

Неполные данные по России

Продажи оружия шестью российскими компаниями в 2021 году выросли на 0,4% до 17,8 млрд евро. В рейтинге 2021 года число производителей вооружений из России сократилось на три до шести, поскольку отсутствовали данные по "Алмаз-Антею", "Концерну Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) и холдингу "Росэлектроника".

У трех российских компаний - "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, -12%), "Объединенной двигателестроительной корпорации" (-3,3%) и "Вертолетов России" (-4,5%) - продажи снизились, а у других трех - "Объединенной судостроительной корпорации" (+4,7%), "Корпорации Тактическое ракетное вооружение (КТРВ)" (+18%) и "Уралвагонзавода" (+4,1%) - выросли. Рост показателей у КТРВ, по оценкам авторов доклада, может быть частично связан с ростом экспорта, скорее всего, в Индию. В то же время у ОАК доля военной продукции в общем объеме продаж сократилась с 82% в 2020 году до 70% в 2021-м - до 4,5 млрд долларов. Скорее всего, это изменение связано с тем, что  в 2016 году правительство России поручило военно-промышленному комплексу увеличить производство гражданской продукции.

Вторжение России в Украину в 2022 году, вероятно, повернет эту тенденцию вспять из-за необходимости поддерживать военные действия, считают эксперты SIPRI. Тем не менее санкции, введенные против России, коснутся и ее оружейных компаний. "Алмаз-Антей", например, в марте 2022 года заявил, что не может получить платежи за некоторые экспортные поставки вооружений. Российские компании также сталкиваются с ограниченным доступом к полупроводникам.

Все российские компании в топ-100 за 2021 год кроме "Корпорации Тактическое ракетное вооружение" и "Объединенная судостроительная корпорация" входят в холдинг "Ростех", владеющий большим числом предприятий ВПК. В рейтинг SIPRI не включены холдинги, не осуществляющие прямой операционной деятельности, и поэтому в нем нет "Ростеха". Однако стоит отметить, что продажи вооружений "Ростехом" с 2020 по 2021 год сократились на 13% до 15,5 млрд долларов, говорится в докладе.

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