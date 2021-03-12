 Дикие животные в искусстве ждут окончания локдауна | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Дикие животные в искусстве ждут окончания локдауна

Посмотрите на животных. Даже дикие - красивы. Именно так называется выставка в немецком городе Эмдене: "Дикие и красивые".

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Энди Уорхол. “Орангутанг” (из серии “Исчезающие виды”), 1983

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Франц Марк. "Бой быков", 1911

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Даниэль Спёрри. “Возбужденный бобр”, 1988

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Роберт Лонго. Без названия, 2018

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Жан-Баптист Удри. "Леопард", 1741

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Натали Юрберг и Ханс Берг. “Мы не двое, мы одно”, 2008

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Геррит Фроне-Бринкман. “Белый тигр”, 2021

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Андреас Гурски. “Грили”, 2002 (гигантская коровья ферма в Грили, США)

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Карл Xорст Хёдике. “Стадо овец”, 1985

    Автор: Штефан Деге, Виктор Вайц


  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Энди Уорхол. “Орангутанг” (из серии “Исчезающие виды”), 1983

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Франц Марк. "Бой быков", 1911

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Даниэль Спёрри. “Возбужденный бобр”, 1988

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Роберт Лонго. Без названия, 2018

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Жан-Баптист Удри. "Леопард", 1741

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Натали Юрберг и Ханс Берг. “Мы не двое, мы одно”, 2008

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Геррит Фроне-Бринкман. “Белый тигр”, 2021

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Андреас Гурски. “Грили”, 2002 (гигантская коровья ферма в Грили, США)

  • Дикие и красивые

    “Дикие и красивые" - выставка в Германии

    Карл Xорст Хёдике. “Стадо овец”, 1985

    Автор: Штефан Деге, Виктор Вайц


Такого бума вокруг домашних животных, как во время социальной изоляции из-за пандемии, в мире еще не бывало. В Германии цены на определенные породы собак, например, подскочили в несколько раз. Пушистые, лохматые, пернатые и даже чешуйчатые питомцы помогают пережить социальную изоляцию и одиночество, согревают душу. А что с животными дикими? Только-только в Германии открылись зоопарки. Но вот выставка, в которой идет речь о том, как изображали животных художники и скульпторы, все еще ждет окончания локдауна.

В экспозиции этой выставки, которая пройдет в городе Эмдене и называется "Wild/Schön" ("Дикие и красивые"), будут представлены не только дикие, но и домашние животные: знаменитые “Голубые кони” немецкого экспрессиониста Франца Марка (Franz Marc), собаки Габриэле Мюнтер (Gabriele Münter), орлы Энди Уорхола, тигр Пола Кунце и многое другое. 

От наскальных рисунков до постмодернистских скульптур

Животные издревле были излюбленными мотивами художников и скульпторов. Эта своеобразная галерея начинается с наскальных рисунков бизонов, оленей и диких лошадей в Альтамире (пещере в Испании) и продолжается в постмодернистскую эпоху гигантскими надутыми пуделями американского художника Джеффа Кунса.  Возможно, и человек стал человеком в современном смысле этого понятия именно благодаря своему отношению к животному миру - "братьям нашим меньшим", как писал поэт.

Экспозиция объединяет графику и живописные полотна, скульптуры, фотографии, видеоинсталляции. Большинство из более чем 120 работ - из собрания музея. Но мы познакомим вас сегодня не только с ними.

Смотрите также:

  • Август Маке. Портрет Франца Марка, 1910 год (фрагмент)

    Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка

    Яркий талант

    Уроженец Мюнхена, Франц Марк с детства тяготел к живописным ландшафтам Баварии. Свои летние каникулы, а затем и отпуск, он обычно проводит в горах. Ощущение близости к природе, увлечение насыщенными, яркими красками легли в основу его стиля. Таким же ярким увидел художника его друг и коллега Август Маке. Этот портрет Франца Марка был написан в 1910 году.

  • Франц Марк. Красные косули

    Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка

    Красные косули

    Многоцветье, динамичность композиций, изображающих то вольготно пасущихся, то гонимых страхом животных, характерны для творчества Франца Марка. Картина "Красные косули" входит в коллекцию Музея в Кохель-ам-Зе (Kochel am See).

  • Синий конь (1911 год)

    Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка

    Синий конь

    Предвоенные годы оказались очень плодотворными: художник вдохновенно рисует кошек, собак, коров, оленей, лис, тигров и своих любимых лошадей. Их он изображает существами возвышенными, мечтательными. Знаменитый "Синий конь" (1911 год) символизирует прогрессивную творческую энергию живописцев "Синего всадника".

  • Желтая корова, 1911 год

    Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка

    Женское начало

    "Синий – это мужское начало, строгое, одухотворенное. Желтый – женское, нежное, радостное и чувственное. Красный же – это материя, жестокость, цвет, с которым первые два всегда должны бороться и побеждать его!", - писал Франц Марк в 1910 году своему другу Августу Маке. Полотно "Желтая корова" (1911 год) находится в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

  • Бедная страна, 1913

    Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка

    Бедная страна

    Картина "Бедная страна" ("Das arme Land") была написана Францем Марком в 1913 году. Хранится в нью-Йоркском музее Соломона Гуггенхайма.

  • Фотопортреты Франца Марка

    Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка

    Добровольцем на войну

    В сентябре 1914 года художник-экспрессионист, член творческого объединения "Синий всадник" ("Blauer Reiter"), отправился добровольцем на войну. Его письма, отправленные с фронта жене Марии, - отчаянные и трогательные признания в любви. Последнюю весточку он отправил ей утром рокового сражения. 4 марта 1916 года его смертельно ранило осколком снаряда. Францу Марку было всего 36 лет.

  • Музей Франца Марка в Кохель-ам-Зе

    Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка

    Между утопией и апокалипсисом

    Из городка Кохель-ам-Зе (Kochel am See) художник ушел на войну, здесь же он был позже похоронен. В 1986 году в городке открылся его музей. В честь столетия со дня смерти художника в музее открывается выставка "Франц Марк: между утопией и апокалипсисом" (" Franz Marc – Zwischen Utopie und Apokalypse").

  • Борьба форм, 1914 год

    Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка

    Борьба абстрактных форм

    Картина "Борьба форм"(1914) - одна из последних экспериментальных работ мастера экспрессионизма.

    Автор: Илле Симон, Инга Ваннер


Контекст

Какими видели животных в античные времена (фотогалерея)

Братья наши меньшие окружают человека с древнейших времен. Диких и домашних животных охотно изображали этруски, древние греки и римляне. И собаку, и мышку, и льва, и даже верблюда.  

Как остановить массовое вымирание видов? Изменить рацион питания

Чтобы спасти диких животных от вымирания, а плодородные почвы от эрозии, нужно есть меньше мяса и больше растительной пищи, говорится в исследовании ООН.  

Амурская тигрица и другие звери: лучшие фотографии дикой природы 2020 года

Лондонский музей естествознания объявил итоги одного из престижнейших конкурсов среди фотографов дикой природы, прошедшего уже в 56-й раз. Его победителем впервые стал россиянин.  

Как в Германии спасают осиротевших лисят

Коллеги-зоозащитники с любовью называют Даниелу Франце из Бранденбурга приемной мамой для лис. Она и ее муж спасли и выходили уже около 20 осиротевших детенышей.  

“Дикие и красивые" - выставка в Германии

Искусство сегодня переживает трудные времена. "Дикие и красивые", - так называется выставка в немецком городе Эмдене. Она пока закрыта. Но DW побывала на ней.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ретроспектива Карла Xорста Хёдике  

Бездомные собаки: почему их нет в Германии?  

Собачья жизнь: отдельный пляж для четвероногих друзей в Хорватии  

Также по теме

Deutschland BdT Blaues Pferd von Franz Marc im Museum Ludwig in Köln

“Дикие и красивые" - выставка в Германии 12.03.2021

Искусство сегодня переживает трудные времена. "Дикие и красивые", - так называется выставка в немецком городе Эмдене. Она пока закрыта. Но DW побывала на ней.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW