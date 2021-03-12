Дикие животные в искусстве ждут окончания локдауна

Такого бума вокруг домашних животных, как во время социальной изоляции из-за пандемии, в мире еще не бывало. В Германии цены на определенные породы собак, например, подскочили в несколько раз. Пушистые, лохматые, пернатые и даже чешуйчатые питомцы помогают пережить социальную изоляцию и одиночество, согревают душу. А что с животными дикими? Только-только в Германии открылись зоопарки. Но вот выставка, в которой идет речь о том, как изображали животных художники и скульпторы, все еще ждет окончания локдауна.

В экспозиции этой выставки, которая пройдет в городе Эмдене и называется "Wild/Schön" ("Дикие и красивые"), будут представлены не только дикие, но и домашние животные: знаменитые “Голубые кони” немецкого экспрессиониста Франца Марка (Franz Marc), собаки Габриэле Мюнтер (Gabriele Münter), орлы Энди Уорхола, тигр Пола Кунце и многое другое.

От наскальных рисунков до постмодернистских скульптур

Животные издревле были излюбленными мотивами художников и скульпторов. Эта своеобразная галерея начинается с наскальных рисунков бизонов, оленей и диких лошадей в Альтамире (пещере в Испании) и продолжается в постмодернистскую эпоху гигантскими надутыми пуделями американского художника Джеффа Кунса. Возможно, и человек стал человеком в современном смысле этого понятия именно благодаря своему отношению к животному миру - "братьям нашим меньшим", как писал поэт.

Экспозиция объединяет графику и живописные полотна, скульптуры, фотографии, видеоинсталляции. Большинство из более чем 120 работ - из собрания музея. Но мы познакомим вас сегодня не только с ними.

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