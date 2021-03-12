Дикие животные в искусстве ждут окончания локдауна

Такого бума вокруг домашних животных, как во время социальной изоляции из-за пандемии, в мире еще не бывало. В Германии цены на определенные породы собак, например, подскочили в несколько раз. Пушистые, лохматые, пернатые и даже чешуйчатые питомцы помогают пережить социальную изоляцию и одиночество, согревают душу. А что с животными дикими? Только-только в Германии открылись зоопарки. Но вот выставка, в которой идет речь о том, как изображали животных художники и скульпторы, все еще ждет окончания локдауна.
В экспозиции этой выставки, которая пройдет в городе Эмдене и называется "Wild/Schön" ("Дикие и красивые"), будут представлены не только дикие, но и домашние животные: знаменитые “Голубые кони” немецкого экспрессиониста Франца Марка (Franz Marc), собаки Габриэле Мюнтер (Gabriele Münter), орлы Энди Уорхола, тигр Пола Кунце и многое другое.
От наскальных рисунков до постмодернистских скульптур
Животные издревле были излюбленными мотивами художников и скульпторов. Эта своеобразная галерея начинается с наскальных рисунков бизонов, оленей и диких лошадей в Альтамире (пещере в Испании) и продолжается в постмодернистскую эпоху гигантскими надутыми пуделями американского художника Джеффа Кунса. Возможно, и человек стал человеком в современном смысле этого понятия именно благодаря своему отношению к животному миру - "братьям нашим меньшим", как писал поэт.
Экспозиция объединяет графику и живописные полотна, скульптуры, фотографии, видеоинсталляции. Большинство из более чем 120 работ - из собрания музея. Но мы познакомим вас сегодня не только с ними.
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Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка
Яркий талант
Уроженец Мюнхена, Франц Марк с детства тяготел к живописным ландшафтам Баварии. Свои летние каникулы, а затем и отпуск, он обычно проводит в горах. Ощущение близости к природе, увлечение насыщенными, яркими красками легли в основу его стиля. Таким же ярким увидел художника его друг и коллега Август Маке. Этот портрет Франца Марка был написан в 1910 году.
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Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка
Красные косули
Многоцветье, динамичность композиций, изображающих то вольготно пасущихся, то гонимых страхом животных, характерны для творчества Франца Марка. Картина "Красные косули" входит в коллекцию Музея в Кохель-ам-Зе (Kochel am See).
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Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка
Синий конь
Предвоенные годы оказались очень плодотворными: художник вдохновенно рисует кошек, собак, коров, оленей, лис, тигров и своих любимых лошадей. Их он изображает существами возвышенными, мечтательными. Знаменитый "Синий конь" (1911 год) символизирует прогрессивную творческую энергию живописцев "Синего всадника".
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Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка
Женское начало
"Синий – это мужское начало, строгое, одухотворенное. Желтый – женское, нежное, радостное и чувственное. Красный же – это материя, жестокость, цвет, с которым первые два всегда должны бороться и побеждать его!", - писал Франц Марк в 1910 году своему другу Августу Маке. Полотно "Желтая корова" (1911 год) находится в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.
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Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка
Бедная страна
Картина "Бедная страна" ("Das arme Land") была написана Францем Марком в 1913 году. Хранится в нью-Йоркском музее Соломона Гуггенхайма.
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Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка
Добровольцем на войну
В сентябре 1914 года художник-экспрессионист, член творческого объединения "Синий всадник" ("Blauer Reiter"), отправился добровольцем на войну. Его письма, отправленные с фронта жене Марии, - отчаянные и трогательные признания в любви. Последнюю весточку он отправил ей утром рокового сражения. 4 марта 1916 года его смертельно ранило осколком снаряда. Францу Марку было всего 36 лет.
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Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка
Между утопией и апокалипсисом
Из городка Кохель-ам-Зе (Kochel am See) художник ушел на войну, здесь же он был позже похоронен. В 1986 году в городке открылся его музей. В честь столетия со дня смерти художника в музее открывается выставка "Франц Марк: между утопией и апокалипсисом" (" Franz Marc – Zwischen Utopie und Apokalypse").
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Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка
Борьба абстрактных форм
Картина "Борьба форм"(1914) - одна из последних экспериментальных работ мастера экспрессионизма.
Автор: Илле Симон, Инга Ваннер